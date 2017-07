Lörrach Musik, Tanz, Grillen und mehr

Zum Saisonabschluss feiert das Kulturzentrum Nellie Nashorn mit einem vielfältigen Kulturprogramm den „Sommer im Hof“. Vom 15. bis 21. Juli gibt es im Biergarten des Nellie Nashorn am Abend Open Air Konzerte und Mitmachangebote wie ein Bal Folk Tanzabend, ein Kneipenquizz oder Guerilla-Grillen.

Lörrach. Den Auftakt am Samstag, 15. Juli, 19 Uhr, gestaltet Debbie Ela. Die Lieder der Freiburger Singer-Songwriterin handeln von den Ungewissheiten, in die das Leben so führt, wagen ab und an einen Ausflug in die Gesellschaftskritik und kommen auch um die Komplikationen der Liebe nicht herum. Es sind verspielte Melodien und nachdenkliche Texte – mit dem ein oder anderen ironische Unterton – mit denen Debbie Ela ihre Zuhörer verführt. Der Biergarten ist von 18 bis 23.30 Uhr geöffnet.

Ein Programm für die ganze Familie wird am Sonntag, 16. Juli, geboten. Von 10 bis 14 Uhr gibt es ein Mitbringfrühstück, bei dem jeder etwas zum Frühstücksbüffet beisteuert – Kaffee, Tee und sonstige Getränke werden vom Nellie angeboten.

Am Nachmittag (14.30 und 16.30 Uhr, jeweils etwa 25 Minuten) gibt es ein Kinderprogramm und es heißt „Koffer packen!“ mit der Compagnie Lapadou. Die Clowns Tine und Nieb begegnen sich ganz unerwartet. Die Begegnung entwickelt sich schnell zu einem rasanten Spiel, in dem das Interesse für den anderen und dessen Besitztümer nicht größer sein könnte. Eine Mischung zwischen Poesie und clowneskem Witz erwartet den, der sich entscheidet dieses Fiasko mitzuerleben.

Um 17 Uhr präsentiert der Singer-Songwriter Erik Manouz seine deutschsprachigen Lieder, die von zwei Jahrzehnten Straßenmusik mit dem Chansonier Felix Meyer und ihren Reisen durch Europa und Lateinamerika beeinflusst sind. Manouz ist ein weltmusikalischer Troubadour, ein Brückenbauer, dessen Musik von Vielseitigkeit und Tiefe geprägt ist.Der Biergarten ist von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Nach den regelmäßig stattfindenden Nellie-Veranstaltungen Sprachen-Café (18. Juli, 20 Uhr), Bal Folk (19. Juli, 19.30 Uhr) und dem Kneipenquiz (20. Juli, 20 Uhr, Anmeldung: kneipenquiz@nellie-nashorn.de) geht „Nellis Sommer im Hof“ am Freitag, 21. Juli, zu Ende. Die Zwei und der mit der Tuba liefern an dem Abend das musikalische Begleitprogramm zum Guerilla-Grillen, bei dem die Besucher selbst auf dem bereitgestellten Grill ihr Essen zubereiten. Der Eintritt für alle Veranstaltungen im Rahmen von „Nellis Sommer im Hof“ ist frei, der Hut geht um, und jeder spendet so viel er kann und will. Bei schlechtem Wetter finden alle Veranstaltungen im Haus statt

