In bester Laune feierten die Brombacher am Wochenende das 43. Schlossgrabenfest. Die Regenschauer des Sonntags trübten die gute Stimmung rund ums Schlössle kaum. Allerdings entsprachen die Besucherzahlen nicht eben den Erwartungen. Von Peter Ade Lörrach-Brombach. Schneidig zog der Musikverein am Samstagnachmittag zur Festmeile und sorgte für den „Auftakt nach Noten“. Unter Leitung von Vizedirigent Gerold Bernhard erfreute der Chor Brombach mit Trink- und Unterhaltungsliedern. Gut in Form war Ortsvorstehern Silke Herzog. Mit zwei bis drei gezielten Hammerschlägen stach sie das erste Bierfass an. Ehemann Thomas stand als Assistent zur Seite. Zum Auftakt wurden sechs Böllerschüsse vom Bühl ins Tal gefeuert – gezündet von Oberschützenmeister Rudolf Güdemann. Ein Ehrengruß galt derweil dem Alt-Brombacher Wilfried Riesterer, der in Chatham im Staat Massachusetts/USA wohnt und seit Gründung des Schlossgrabenfestes Jahr für Jahr in seine geliebte Heimat fliegt. Herzog dankte den 18 teilnehmenden Vereinen und Organisationen sowie den Helfern und Sponsoren, allen voran dem Organisationskomitee mit Stephan Ziegler (Vorsitzender), Markus Hassler (Stellvertreter), Christine Strohmeyer (Schriftführerin), Philipp Schöchlin (Schatzmeister), Thomas Herzog und Simone Wojtynek (Beisitzer). Mundartdichterin Inge Tenz stimmte mit ihrem Prolog auf das festliche Geschehen ein, wo man wieder trinken und fröhlich sein könne. Man freue sich über Gäste aus Nah und Fern, zum Beispiel die Feuerwehr aus dem österreichischen Fuschl am See und die mitwirkende Markgräfler Trachtengruppe. Auf Unverständnis stieß das Verhalten eines Anwohners, der sich bei der Polizei über den geplanten Aufbau eines Kinderkarussells beschwert hatte. Der Schausteller baute daraufhin alles wieder ab und verließ den Festplatz spontan. Ungeachtet dessen ging’s danach bis in den späten Abend rund in den Zelten und Buden. Gute Unterhaltung, Plausch und ein üppiges kulinarisches Angebot waren ganz nach dem Geschmack des Publikums. Ein ökumenischer Gottesdienst leitete im Zelt des Musikvereins den Sonntag ein. Es folgten das Frühschoppenkonzert, das Duo „Tina und Jo“ bei der Feuerwehr und danach – auf dem gesamten Festgelände – Auftritte der Formation „Geifersee und thä Schtüehlgang Stompers“. Für Kinderunterhaltung sorgte eine Clowngruppe. Auftritte hatten der Musikverein Binzen, der Harmonika-Verein Sallneck-Endenburg, die „Psychonauts Rockabilly Band“, die Lokalmatadore „Oktave-Chratzer“, der Musikverein Höllstein und ein „DJ“ auf Einladung der Pfadfindern. Letzte größere Gaudi des Festes war das traditionelle Entenrennen am Sonntagnachmittag auf dem Dorfbach.