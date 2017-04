Lörrach Mut zum Umgang mit Fremden

12:44 56-Jähriger mit Gleitschirm tödlich verunglückt

12:43 Über 200 Tote bei Unwetterkatastrophe in Kolumbien

Mocoa - Die Katastrophe traf die Menschen im Schlaf: Bei Überschwemmungen und Erdrutschen sind in der südkolumbianischen Stadt Mocoa mindestens 206 Menschen ums Leben gekommen. Rund 200 Einwohner wurden verletzt und mehrere Hundert werden vermisst, wie Staatschef Juan Manuel Santos in Mocoa mitteilte. Ganze Wohnviertel wurden unter Schlamm begraben oder weggerissen. Nach heftigem Regen waren drei Flüsse über die Ufer getreten. Die Verbindung auf dem Landweg nach Mocoa ist unterbrochen, da zwei Brücken zerstört wurden.

12:39 Ford ruft Zehntausende Pick-up-Trucks zurück in die Werkstatt

Dearborn - Der Autohersteller Ford hat in den USA und Kanada Zehntausende Pick-up-Trucks in die Werkstatt zurückgerufen. Die rund 52 000 betroffenen Fahrzeuge könnten losrollen, wenn sie in der Parkposition stünden, teilte Ford mit. Der Hersteller rät den Kunden, in der Parkposition zu jeder Zeit auch die Handbremse anzuziehen, um ein Losrollen der Wagen zu verhindern. Unfälle seien bisher nicht bekannt. Die Pick-ups der Baureihe F-250 sind zwischen Oktober 2015 und März 2017 hergestellt worden.