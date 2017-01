Lörrach/Freiburg (do). Im Fall des schweren Raubes in der Lörracher Innenstadt, der derzeit am Freiburger Landgericht verhandelt wird, kursieren mindestens drei Versionen derselben Geschichte, wie gestern am zweiten Verhandlungstag deutlich wurde. Die erste Version ist die Anklage der Staatsanwaltschaft (wir berichteten), nach der ein alkoholisierter Nachtschwärmer von zwei Männern zusammengeschlagen wurde, die dann mit dessen Handy und Geldbörse das Weite suchten. Zwei italienische Staatsangehörige, 29 und 41 Jahre alt, sitzen deshalb auf der Anklagebank.

Gestern nun eine zweite Version, die der jüngere der beiden Angeklagten in einer persönlichen Erklärung mit Dolmetscherhilfe vortrug: Der Geschädigte, ein 30-Jähriger aus Lörrach, habe den 29-Jährigen in einer Bar wegen dessen zahlreichen Tattoos provoziert – wobei der Angeklagte dem Lörracher vergeblich zu verstehen gegeben haben will, er solle ihn in Ruhe lassen. Irgendwann soll der Lörracher aus der Bar gegangen sein. Der Angeklagte sei mit seinem Freund etwa 20 Minuten später ebenfalls gegangen. Sie seien im Auto in Schritttempo in der Nähe der Fußgängerzone gefahren, als sie den Mann gestikulierend und schreiend auf der Straße gesehen hätten. Er habe ins Auto geschaut und bedeutet, sie sollten aussteigen.

Der Angeklagte sagte, er habe angehalten und gefragt, was der Mann für ein Problem habe. Da der Betrunkene über einen Kopf größer und schwerer ist, habe er, der Angeklagte, aus dem Kofferraum ein Werkzeug genommen, um sich zu wehren und ihm gesagt, er sei die falsche Adresse, wenn er Streit suche. Danach sei alles eskaliert, der Geschädigte habe ihm gedroht, ihn „abzustechen“. Darauf habe er zugeschlagen und den Betrunkenen so am Kopf getroffen, dass er zu Boden ging, wo er kurzzeitig das Bewusstsein verloren habe. Erst als sich die beiden Italiener vom Tatort entfernten, habe er gemerkt, dass sein Kumpel Handy und Geldbeutel habe: „Ich schwöre, ich habe mit dem Raub nichts zu tun“, sagte er.

Die dritte Version, die Zeugenaussage des Geschädigten, zeigte nochmals ein anderes Bild. Danach hätte die Unterhaltung in der Bar höchstens 15 Wörter umfasst. Dass er den Mann mit den Tattoos provoziert haben soll, könne nicht sein, er selbst sei auf Bewährung und könne sich keinen Ärger leisten. Im Laufe der Verhandlung stellte sich tatsächlich heraus, dass der Geschädigte schon Knast-Erfahrung hat, offenbar wegen Tätlichkeiten und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Die Tour durch die Kneipen habe er zunächst mit einem Freund gestartet. Dieser sei dann nach Hause gefahren, und er sei alleine in die Bar weitergezogen.

Am Tag nach der Schlägerei sei er zur Polizei gegangen, um Anzeige zu erstatten. Er vermute als Grund des Überfalls das Mobiltelefon. Wegen seiner damaligen Alkoholisierung konnte sich der Geschädigte an vieles nicht erinnern. Spannend wurde es, als der Vorsitzende Richter Wolfgang Schmidt-Weihrich dem Angeklagten erlaubte, das Wort direkt an den Geschädigten zu richten. Da kamen sehr konkrete Fragen zum Hergang des Geschehens, die dieser zum Teil verneinte, zum Teil konnte er sich nicht erinnern. Der Richter ließ diesen kleinen Showdown eine Weile gewähren. „Wir müssen das klären“, meinte er, als Aussage gegen Aussage stand.

Als nächste Zeugen sollen zwei Mitarbeiterinnen der Bar und zwei Polizisten aussagen. Eine Rolle bei der Beurteilung wird auch der medizinische Befund spielen, anhand dessen man den Hergang der Schlägerei zu rekonstruieren versucht.