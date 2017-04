Lörrach Naturfreunde: Bezirksfahrt

Lörrach. Bei den Naturfreunden findet am Samstag, 22. April, eine Bezirksfahrt nach Pforzheim zum Schmuck-Museum und zum Gasometer mit dem weltgrößten 360-Grad-Panorama des antiken Roms im Jahr 312 statt. Von einer 15 Meter hohen Besucherplattform reicht der Blick über bebaute Hügel, berühmte Tempelanlagen, Thermen und Basilisken bis zu den Albaner Bergen am Horizont.

Abfahrt ist am Vereinsheim „Am Gleis“ mit Bus um 7 Uhr und in Rheinfelden am Schwimmbad um 7.30 Uhr. Die Rückfahrt erfolgt über die romantische Schwarzwaldhochstraße. Ankunft an den Zusteigeorten etwa gegen 19.30 Uhr. Anmeldungen bei Peter Horn, Tel. 07621/34 17, oder Vreni Hirt, Tel. 07621/512 00. Anmeldeschluß ist der 19. April.