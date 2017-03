Lörrach. Ein in der Weiler Straße abgestellter Transporter wurde in der Nacht zum Dienstag aufgebrochen. Der Täter schlug eine Scheibe einund brach das Navigationsgerät aus der Halterung, so die Polizei. Während das Diebesgut nur wenige hundert Euro wert ist, beläuft sich der Sachschaden auf 4000 Euro.