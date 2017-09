Lörrach Neue Akzente

Lörrach (nel). Mit der Ausstellung „Im Element“ von Isabell Schäfer-Neudeck startete das Nellie Nashorn am Freitagabend in die neue Saison. Der neue Geschäftsführer Patrick Dengl erklärte die Vernissage zum „perfekten Start in die Saison“, da „die Ausstellung neben dem reinen betrachten der Kunst, die Möglichkeit bietet sich untereinander und sogar mit der Künstlerin selbst auszutauschen.“

Für das neue Herbst und Winterprogramm des soziokulturellen Zentrums setzt Dengl vor allem auf musikalische Schwerpunkte. Er gestaltete es ganz nach seinem Motto: „freier und schräger“. Neben den schon vorhandenen Formaten, wie dem Sprachencafé und dem Kneipenquiz, gibt es im neuen Programm auch einiges neues zu entdecken (wir berichten noch).

Indes musste der an die Vernissage anschließende musikalische Saisonauftakt wegen Krankheit des bayrischen Liedermachers Weiherer kurzfristig abgesagt werden.