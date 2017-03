Von Silvia Waßmer

Der Musikverein Brombach blickte bei seiner Jahreshauptversammlung am Freitag im Probelokal in Brombach auf ein „aufregendes und spannendes Jahr“ zurück, so Vorsitzende Silke Kant. Ein wichtiges Thema: Das neue Konzept in der Jugendausbildung.

Lörrach-Brombach. So bildet der Verein seit vergangenem Jahr in Kooperation mit der Musikschule Lörrach und der Hellbergschule Brombach aus. Außerdem warb die Jugendabteilung mit der Durchführung eines „Instrumentenkarusells“ in der Hellbergschule um Nachwuchs. „Der große Erfolg blieb zwar aus“, berichtete Kant, das Jugendensemble konnte aber eine kleine Auswahl neuer Spieler gewinnen. Deshalb sei der Verein „glücklich, diesen Schritt getan zu haben“.

Ebenfalls überarbeitet wurde das Konzept des Jahreskonzerts, welches im Januar erstmals an einem Sonntag und zeitlich früher wie bisher stattfand. Darüber hinaus seien die Ehrungen aus dem Programm gestrichen und die Bewirtung auf eine Sektbar reduziert worden. Alles in allem seien diese Veränderungen bei den Besuchern „mehr als positiv“ angekommen, so Kant.

Rückblick

Über weitere Termine im Vereinsjahr informierte die zweite Vorsitzende Ronja Kirschner: Die Musiker spielten unter anderem beim Maibaumstellen, beim Jubiläum des Brombacher Rathauses und beim Schlossgrabenfest. Das Probenwochenende des Vereins fand im November in Menzenschwand statt.

Jugend

Das Jugendorchester umfasst derzeit sieben Zöglinge wie Jugendleiterin Anna Baroke und Ensembleleiterin Alexandra Lais berichteten. Ortschaftsrat Hans-Hermann Reinacher lobte in Vertretung von Ortsvorsteherin Silke Herzog die gute Jugendarbeit: „De Verein, de lebt. Do goht öbbis.“

Ausblick

Der Musikverein Brombach wird laut der Vorsitzenden am 8. April ein Doppelkonzert mit dem Schweizer Musikverein Tenniken geben. Am 30. April lädt er – erstmals gemeinsam mit der Guggemusik Oktave Chratzer – in die Brombacher Halle zum Tanz in den Mai und tags darauf folgt das traditionelle Maiwecken.

Darüber hinaus stehen unter anderem ein Konzert am Muttertag, das Schlossgrabenfest und ein weiteres Doppelkonzert mit dem Gesangverein Tumringen auf dem Programm. Das nächste Jahreskonzert wird am 7. Januar 2018 stattfinden.

Beitragsordnung

Die anwesenden Mitglieder stimmten über eine Änderung der Beitragsordnung ab und befürworteten einstimmig die Einführung einer Ermäßigung für Familien ab drei Mitgliedern.

Wahlen

Gewählt wurden Silke Kant (1. Vorsitzende), Susanne Schmidtchen-Pauli (Kassiererin), Michaela Frey (Aktivsprecherin) und Peter Blaschek (Kassenprüfer)