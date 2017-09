Lörrach Neue Linienführung für Bus?

Zur Verbesserung des Stadtbusverkehrs hat die Veraltung gemeinsam mit der SWEG ein Gutachten und eine Studie beim Büro PTV in Auftrag gegeben. Nun liegt der Abschlussbericht vor und beinhaltet einige Optimierungsvorschläge. Vier Schwerpunktthemen möchten die Stadtwerke dabei künftig gezielt angehen.

Lörrach (mek). „Ein bedeutender Teil der vorgeschlagenen Maßnahmen“ konnte bereits umgesetzt werden, schreibt Wolfgang Droll, Leiter des Eigenbetriebs Stadtwerke, in der Vorlage für die Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Technik, Bildung und Soziales am Donnerstag. Er nennt als Beispiel die Integration des Anruf-Sammel-Taxis in die Linienbusfahrten sowie die Erweiterung des Stadtbusangebots seit Juni 2016.

Dennoch gibt es weitere Verbesserungsvorschläge von PTV, die sich laut Droll in vier Schwerpunktthemen einteilen lassen: Zunächst werde die Entwicklung eines Corporate Design für den Stadtbusverkehr angeregt. Dieses soll umgehend erfolgen. Hierzu sei vorgesehen, ein Grafikerbüro zu beauftragen. Zudem soll das Erscheinungsbild der Haltestellen verbessert werden.

Die Einrichtung des Vorrangs an Ampeln für Linienbusse soll Pünktlichkeit und Schnelligkeit optimieren. Eine Voraussetzung dafür seien Bordcomputer in den Bussen, die ab Jahresende zur Verfügung stehen. Darüber hinaus benötigen die Ampeln entsprechende Steuerungsmodule. Diese sollen, wo es sinnvoll und technisch möglich ist, schrittweise nachgerüstet werden.

Des Weiteren wird die Nachrüstung von dynamischen Fahrgastinformationssystemen am Busbahnhof sowie an weiteren wichtigen Bushaltestellen in der Innenstadt und an den Umsteigehaltestellen zur Regio-S-Bahn empfohlen. Auch hierfür werden laut Droll die neuen Bordcomputer benötigt.

Ein schwieriger Punkt ist die Änderung der Linienführung in der Innenstadt. Zu dieser Fragestellung enthält das Gutachten drei Varianten. Die Autoren empfehlen die Variante 2, die sich für den gleichen Fahrweg in beiden Richtungen ausspricht. Auch die Stadtwerke favorisieren diese Variante.

Indes: Die damit verbundenen Eingriffe ins Liniennetz könnten laut Droll „gravierend“ sein. Deshalb sollten weitere planerische Überlegungen angestellt werden. Insbesondere sei zu klären, ob die Busse, wie von PTV dargestellt, durch die Palm- und Turmstraße oder in beiden Richtungen durch die bald zur Fußgängerzone umgewandelte Grabenstraße fahren sollen. Dies sei insbesondere mit der Straßenplanung für die Palmstraße im Zuge des Projekts Postareal abzustimmen.

In der Grabenstraße ist es laut Droll problematisch, den Gegenverkehr zu regeln. Mit dem Umbau zur Fußgängerzone sei „ein Busverkehr in beiden Richtungen nicht vereinbar“. Auch sei zu beachten, dass möglicherweise einige Haltestellen verlegt werden müssten. Er will sich hierüber mit der Verwaltung abstimmen und das Ergebnis in den politischen Gremien vorstellen – weitere Beratungen seien wohl erforderlich.