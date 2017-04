Lörrach Neue Pläne fürs Füssler-Areal

Lörrach. Bei der Unterbringung von Flüchtlingen steht die Stadt vor neuen Herausforderungen. Nachdem die Anzahl der Flüchtenden deutlich zurückgegangen ist, rückt nun die Anschlussunterbringung und damit die eigentlichen Integrationsaufgaben ins Zentrum.

Wie berichtet, wird auch das Füssler-Areal am Rande des Grüttparks (schräg gegenüber der Villa Feer) für die Errichtung von Raummodulen für die Anschlussunterbringung in Erwägung gezogen. Die Erschließung (Gas, Wasser, Abwasser, Strom) ist vorhanden. Das Grundstück befindet sich an der S-Bahn-Haltestelle Haagen/Messe.

Indes würde eine Bebauung des Areals unter anderem den Betrieb der Regio-Messe tangieren. Die Messe Lörrach GmbH hat bislang jeweils vom Aufbau bis zum Abbau der Hallen das Füssler-Areal von der Stadt angemietet: Dort parken in dieser Phase die zahlreichen Gäste des „Impulsiv“, weil die Messe auch auf dem großen, kostenfreien Impulsiv-Parkplatz stattfindet.

Bei einer Bebauung des Füssler-Areals würden diese Parkplätze wegfallen. Aller Wahrscheinlichkeit nach reichen die direkt daneben liegenden Parkplätze der Lauffenmühle nicht für die Impulsiv-Besucher aus, zumal dort auch Mitarbeiter der Lauffenmühle parken.

Was tun? Wie Natalia Golovina, kaufmännische Geschäftsführerin der Messe Lörrach GmbH gestern auf Nachfrage sagte, arbeite die Messe derzeit an einer Lösung des Problems. Es sei bekannt, dass das Füssler-Areal der Stadt gehöre und womöglich irgendwann benötigt werde. Die Messe befinde sich in Gesprächen und bemühe sich um „kreative Lösungen“. Indes sei noch nichts spruchreif. Notfalls müsse die Messe am Eingangsbereich verkleinert werden, um dort die Parkplätze fürs Impulsiv bereit stellen zu können.

Uwe Claassen, Stadtrat der Freien Wähler, ehemaliger Messe-Geschäftsführer und heute noch als deren Berater aktiv, hat bereits konkretere Vorschläge. Von einer Verkleinerung der Messe rate er dringend ab. Dies sei kein gutes Signal. Als Optionen für künftige Parkplätze nannte Claassen etwa eine Fläche beim benachbarten Porsche-Zentrum – die Umsetzung wäre freilich noch zu klären.

Indes schwebt ihm zudem ein größerer Wurf vor: Er habe einen Investor für das Füssler-Areal und den daneben liegenden Parkplatz der Lauffenmühle gefunden, so Claassen gegenüber unserer Zeitung. Dieser sei bereit, dort sowohl Park-Decks als auch Wohnraum im mittleren Preissegment zu errichten: „Wenn die Rahmenbedingen stimmen.“

Für die Anschlussunterbringung hat Claassen eine nahe Fläche in der Nachbarschaft des Hofmatt-Quartiers im Sinn. Das Areal hat die Messe von der Lauffenmühle angemietet, der Mietvertrag läuft noch nrun Jahre. Dort sei Raum genug für rund 700 Parkplätze vorhanden, so Claassen. Indes sei es möglich, einen Teil des Areals für eine auf fünf Jahre befristete Anschlussunterbringung zur Verfügung zu stellen.

Damit, so Claassen, wäre diese ebenso gesichert wie der Messe-Betrieb, und für das Füssler-Areal könnte eine für die Stadtentwicklung bessere Nutzung gefunden werden. Claassen wird das Thema heute auch im Hauptausschuss ansprechen.