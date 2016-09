„Revolutionäre Reime“ – so heißt der Poetry Slam zum „Tag der Demokratie“, der am Mittwoch, 21. September, um 20 Uhr im Burghof stattfindet. Aus diesem Anlass kommen die besten Poetry Slamerinnen und Slamer nach Lörrach, um mit Texten rund um das Thema Revolution und Demokratie das Publikum zu begeistern. Lörrach. Der Ruf der Lörracher Revolutionäre um Gustav Struve nach „Wohlstand, Bildung und Freiheit für alle“ wird in den Texten der Poetry Slamer behandelt wie auch das Thema „Revolution“ als solche. Die Lyrik der jungen Poeten wird einen überraschenden und unbekannten Blick auf unsere Demokratie, unsere demokratischen Werte und aktuelle politische Situation werfen. Musikalische Begleitung durch Aeham Ahmad aus Syrien Den Slam bestreiten: Florian Cieslik aus Frankfurt, Mona Harry aus Ahrensburg, Fatima Moumouni aus Zürich und Kaleb Erdmann aus Frankfurt. Moderiert wird der Wettkampf vom bekannten Moderatorenduo Bo Wimmer und Lars Ruppel. Ein weiterer Höhepunkt des Poetry Slams ist die musikalische Begleitung durch Aeham Ahmad aus Syrien. Er ist einer der bekanntesten syrischen Künstler, die aus dem Bürgerkriegsland flohen. 2015 kam über die Balkanroute nach Deutschland. Seine preisgekrönte Musik ist eine Form des Protests und eine Mahnung an alle, die Verantwortung für eine gerechte Gesellschaft und ein friedliches Miteinander gemeinsam zu tragen. Karten für den Poetry Slam gibt es in der Touristinformation Lörrach in der Basler Straße 170 (Eingang Untere Wallbrunnstraße) sowie an allen Reservix-Vorverkaufsstellen wie den Geschäftsstellen unserer Zeitung für 16 Euro (8 Euro ermäßigt). Zusätzliche Museums-, Rad- und Stadtführungen am Nachmittag Am Mittwoch sind alle eingeladen, ab 12.30 Uhr der „Erstürmung“ des Alten Rathauses durch Gustav Struve und Markus Pflüger und der Revolutionsrede beizuwohnen. Der Ulmer Oberbürgermeister a. D. Ivo Gönner wird in diesem Jahr vom Balkon des Alten Rathauses die Revolutionsrede halten. Neben der „Revolution“ – dieses Jahr an historisch korrekter Stelle in der Unteren Wallbrunnstraße vor dem Alten Rathaus – können Interessierte in einer der angebotenen Museums-, Rad- und Stadtführungen am Nachmittag des 21. September tiefer in den demokratischen Umsturz von 1848 eintauchen. Die Führungen sind kostenfrei.