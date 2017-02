Ihren ersten öffentlichen Auftritt hatte die neue städtische Sportkoordinatorin Laura Albert am Dienstag bei der Mitgliederversammlung der Interessengemeinschaft der Lörracher Turn- und Sportvereine (IGTS) im Vereinsheim „Sechzehner“ im Grütt. Durch die Neubesetzung stimmt auch die Kommunikation mit dem Fachbereich wieder.



Von Kristoff Meller



Lörrach. Laura Albert, die ursprünglich aus Berlin kommt, 20 Jahre lang aktiv Geräteturnen betrieben und sieben Jahre als Trainerin gearbeitet hat, ist seit Januar Ansprechpartnerin für die Lörracher Sportvereine mit ihren rund 15 000 Aktiven. Ihr Ziel ist es, „den Sport und die Bewegung“ in der Lerchenstadt „weiter voranzutreiben“, wie die Sportwissenschaftlerin bei ihrer Vorstellung erklärte.



Die Aufgabenverteilung hat sich laut Albert im Vergleich zu ihrer Vorgängerin Julia Willeke, die zum Badischen Sportbund wechselte, kaum verändert. Albert ist hauptsächlich für Projekte, Organisation und Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich, um Hallenvergaben und Finanzen kümmert sich Heidi Stegmüller.

Kommunikation

„Wir sind froh, dass sie jetzt da ist“, sagte IGTS-Vorsitzender Manfred Sütterlin über die Nachfolgerin von Willeke, deren Stelle aufgrund eines Einstellungsstopps in der Stadtverwaltung für sechs Monate nicht besetzt wurde. Dies hatte zu Kommunikationsproblemen zwischen IGTS und Verwaltung geführt (wir berichteten), nachdem der „direkte Draht durchgeschnitten“ worden war, so Sütterlin. Inzwischen seien aber „alle Probleme gelöst“.

Sportlerehrung

Bei der Sportlerehrung für das Jahr 2016 am 24. März im Burghof werden sechs Gold-, drei Silber- und 27 Bronzemedaillen an Einzelsportler sowie elf Bronzemedaillen an Mannschaften und vier Sonderpreise verliehen. Außerdem gibt es zwei Kandidaten für den Jugendförderpreis der Gisy-Stiftung.

Jugendspiele

Vom 30. Juni bis 2. Juli finden die diesjährigen Jugendspiele der Partnerstädte in Lörrach statt. Laut Veit Vogel werden Jugendliche aus Sens, Senigallia und Chester erwartet. „Wir werden 14 Teilnehmer stellen und sind bereits im Gespräch mit der DLRG, dem FVLB und der Schwimmabteilung von Rot-Weiß Lörrach“, erklärte Vogel. Die Wettkämpfe finden im Grüttstadion, dem Parkschwimmbad sowie rund um das Alte Wasserwerk statt.

Förderanträge

Bislang liegen der IGTS 30 Sportförderanträge für 2017 vor, diese unterteilen sich in die Bereiche Ausbildung (11 Anträge), Sachkostenzuschüsse (12) und konkrete Projekte (7). Das mit der Stadtverwaltung vereinbarte Budget dafür umfasst 26 000 Euro. Außerdem schüttet die Stadt jedes Jahr 80 000 Euro für den sportlichen Nachwuchs aus.



„Da geht es um richtig viel Geld, das abgerufen werden sollte, so lange es noch welches gibt, sagte Jugendwart Veit Vogel an die Adresse der Vereine. Denn der laufende Vertrag mit der Stadt endet 2019, und Joachim Sproß, Fachbereichsleiter Jugend, Schulen und Sport, hatte bereits nach der letzten Mitgliederversammlung im Gespräch mit unserer Zeitung gesagt, dass der Sport bei den Sparmaßnahmen „nicht ausgeklammert werden“ könne, „wenn alle bluten“ müssten.

Wahlen

Die beiden Kommissionen zur Wahl der Sportler des Jahres und für die Sportförderanträge mussten neu gewählt werden. Kommission-Sportförderung: Martin Schwarzwälder (Skiclub Rötteln), Katharina Kessler (FC Hauingen), Annette Bachmann-Ade (TV Hauingen), Thomas Schönbett (CVJM Lörrach), Markus Schwöble (RW Lörrach), Hans-Dieter Strittmatter (TV Brombach), Karlfrieder Sütterlin (FV Lörrach-Brombach) und Bettina Zähringer (TV Lörrach). Kommission-Sportlerwahl: Hans-Dieter Strittmatter, Karlfrieder Sütterlin, Thomas Schönbett, Simone Steffke (Naturfreunde), Markus Schwöble und Egon Winzer (Tus Lörrach-Stetten).