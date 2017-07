Lörrach Neuland betreten

„Ich gehe dankbar, ohne Gram und mit einem riesigen Rucksack voller schöner Erinnerungen und Erfahrungen“, schloss Pfarrer Andreas Klett-Kazenwadel am Dienstagabend seine Abschiedsrede im Gemeinderat der evangelischen Kirchengemeinde Lörrach.

Von Markus Greiß

Lörrach. Klett-Kazenwadel, der seit elf Jahren als Pfarrer in der Friedens- und Salzertgemeinde tätig ist, wechselt zum 1. September in die Kirchengemeinde Ispringen bei Pforzheim (wir berichteten) und schlägt damit ein neues Kapitel auf. Neuland betreten, von altem Abschied nehmen – diese Themen beschäftigten jeden Menschen immer wieder, so Klett-Kazenwadel in seiner Ansprache. Passend dazu hat er sein letztes Projekt in Lörrach, die Ausrichtung des 6. Männertags am 7. Oktober unter das Motto „Neuland betreten“ gestellt. Von seinen Gemeindemitgliedern verabschiedet sich der Pfarrer am 17. September um 16 Uhr in der Friedensgemeinde.

Neuland betritt die evangelische Kirchengemeinde auch mit einem anderen Vorhaben, das Prädikantin Gisela Klein vorstellte: die Einrichtung eines christlichen Cafés in der Christuskirche. Obwohl die Kirche den Menschen in der Stadt räumlich nah sei, werde sie emotional-geistig vielfach als fern empfunden. Daher hatte der Kirchenrat die Vision entwickelt, im Sakralraum der Christuskirche ein Café einzurichten und durch gelebte Gastfreundschaft mehr Lörracher Bürger zu erreichen.

Man starte als „Café auf Probe“ und öffne das Gotteshaus parallel zur anstehenden Lutherausstellung zunächst an drei Terminen, erläuterte Klein – am 15., 18. und 21. Oktober. Hierzu würden einige Kirchenbänke Tischen und Stühlen sowie einer improvisierten Theke weichen.

Derweil nimmt die Sanierung des Gemeindehauses der Christuskirche immer konkretere Formen an. Der Rat beschloss, die Kosten für die energetische Sanierung, die CO 2-Minderung und die Sicherung des Gebäudebestands auf 250 000 Euro zu deckeln. Saniert werden muss auch der Oberlin-Kindergarten.

Der Kostenschätzung zufolge werden die Erneuerung der Fenster im Obergeschoss und des Bodenbelags im Turnraum sowie die Dachsanierung knapp 99 000 Euro kosten. Dieser Gesamtkostenrahmen wurde ebenfalls genehmigt.