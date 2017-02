Lörrach (ko). Ein negatives Image haftet der NeumattGrundschule immer noch an, obwohl sie über ein exzellentes Betreuungsangebot verfügt. Das versicherten Jana Barth, die Elternvertreterin, und Schulleiterin Karin Henning. „Eine Schule mit Vielfalt hat auch Vorteile“, spielte Barth auf das multikulturelle Neumatt-Wohngebiet an. Um dem Negativimage entgegenzuwirken und Interessenten einen Einblick in den Schulalltag zu geben, wurde gestern ein Tag der offenen Tür veranstaltet.

Ab 8 Uhr durften sich Eltern und künftige Erstklässler ein Bild von der Schule machen. Während die Kleinen in den Klassenzimmern saßen, versammelten sich die Eltern mit der Beirätin im Lehrerzimmer zur lockeren Gesprächsrunde. Wichtige Fragen waren das Gewicht der Schulranzen, die Größe und Zusammensetzung der Klassen sowie das Betreuungsangebot. Die Neumattschule bietet sowohl den Ganztags- als auch den Halbtagsschulbetrieb an.

Die Schule hat noch mit einem anderen Problem zu kämpfen: Ihr Fortbestand ist nicht sicher. Laut Henning gebe es aktuell bei neuen Interessenten aber kaum Bedenken in diese Richtung. „Bis wirklich etwas passiert, hat der neue Jahrgang die Grundschule schon abgeschlossen“, so die Schulleiterin. Der Gemeinderat hat die Weiterentwicklung der Lörracher Grundschulen aus der aktuellen Debatte um die Schulentwicklung ausgeklammert und vertagt. In der Neumatt soll die noch bestehende Werkrealschule auslaufen, stattdessen wird hier ein drittes Gymnasium beim Land beantragt.

Ungeachtet dessen ist der Erhalt der Neumatt-Grundschule den Eltern wichtig. Für die Besucher des Tages der offenen Tür wäre ein täglicher Schulweg zur Fridolinschule undenkbar. „Bei 40 Kindern im Viertel, die dieses Jahr eingeschult werden braucht es eine Schule mit kurzen Wegen im Umkreis“, findet die interessierte Mutter Stefanie Wehrle.

Für Jana Barth ist es unverständlich, „wie man einerseits bei der Wohnraumplanung die Attraktivität des Quartiers für junge Familien steigern möchte, wenn man gleichzeitig Diskussionen über den Erhalt der Grundschule führen muss.“

Die Neumatt-Grundschule in Stetten stärkt derweil ihre Position weiter. Am 20. Dezember wurde der Förderverein „Freundeskreis Neumattschule Lörrach“ zur ideellen und finanziellen Förderung der Bildung und Erziehung gegründet. Er soll Wilkommensgeschenke für Erstklässler möglich machen und (außer-)schuliche Projekte sowie sozial schwache Familien unterstützen.