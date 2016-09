Von Kristoff MellerLörrach. Der Rückgang erfolgt schleichend, hat aber dramatische Auswirkungen. Während vor 20 Jahren noch jede Menge Insekten und Schmetterlinge durch die Luft schwirrten, ist deren Zahl in den jüngsten Jahren rapide gesunken. Vor lauter Monokulturen, kahlen Rasenflächen und exotischen Gartenpflanzen finden sie immer weniger Nahrung.„Biodiversität ist ganz wichtig für die Artenvielfalt. Eine große Anzahl der Vogelarten in Deutschland ist bereits gefährdet, weil die Insektenbiomasse in den vergangenen 20 Jahren um 80 Prozent zurückgegangen ist“, fasst Ilse Ilse Bördner zusammen, die bei der Stadtverwaltung für Natur- und Artenschutz zuständig ist.Früher sei die Windschutzscheibe im Sommer bereits nach wenigen Kilometern auf der Autobahn voller Insekten gewesen, heute käme man fast ohne Spritzwasser aus, so Bördner. Selbst der „Allerweltsvogel“ Spatz stehe darum inzwischen auf der roten Liste.„Die Imker haben auf das Bienensterben aufmerksam gemacht, aber auch die Wildbienen sind davon betroffen, und Schmetterlinge gibt es fast keine mehr“, beklagt Bürgermeister Michael Wilke. „Wir als Stadt werden das Artensterben allein nicht aufhalten können, aber wir können Rückzugsorte für Tiere schaffen und die Menschen motivieren, etwas zum Erhalt der Vielfalt beizutragen.“Insektenhotels oder Wildblumenwiesen seien nur zwei Möglichkeiten dafür: „Ein Stück Holz mit unterschiedlich groß gebohrten Löchern und einem Dach genügt völlig“, sagt Bördner. Die Stadt hat insgesamt fünf große und ein kleines Hotel aufgestellt sowie mehrere Flächen zu Wildblumenwiesen umgenutzt, um mit gutem Beispiel voran zu gehen. Wichtig sei es, ein Bewusstsein dafür in der Bevölkerung zu schaffen, so Bördner.Während die Taubenpopulation oder Großtiere wie Füchse oder Wildschweine, die es immer öfter in bewohnte Gebiete zieht, in Lörrach bislang nur wenig Probleme bereiten, ist das Aussetzen von exotischen Tieren ein Ärgernis für den Umweltschutz. Die aus Nordamerika stammenden Gelb- und Rotwangen-Schmuckschildkröten fühlen sich beispielsweise im Grüttsee sichtlich wohl, haben keine natürlichen Feinde und werden bis zu 50 Jahre alt.„Die Meisten wurden fünfmarkstückgroß gekauft, und als sie zu groß für das Wohnzimmer wurden, sind sie in der Natur gelandet“, sagt Wilke. Dort fressen sie Insektenlarven, Kaulquappen und Kleintiere. Das sorgt für ein Ungleichgewicht in der Nahrungskette, so dass schwere ökologische Schäden entstehen. Darum rät die Stadtverwaltung vom Kauf solcher Exoten für das Wohnzimmer grundsätzlich ab.Es gibt aber auch Tiere, die durch den Klimawandel von selbst nach Südbaden gekommen sind. So leben seit einiger Zeit mehrere Alpensegler unter den Platten der Rathausfassade in den Stockwerken 11 und 13. Laut Wilke sind es mindestens zwei Brutpaare, die für Nachwuchs gesorgt haben. Weitere Nistplätze des Zugvogels gibt es beispielsweise am ehemaligen Schwesternwohnheim an der Kanderner Straße sowie an der Turmstraße.Die Nist- und Zufluchtsstätten von Fledermäusen und den meisten Vogelarten sind streng geschützt: „Die Rathaussanierung ist jetzt also nicht nur ein Denkmalschutz- sondern auch ein Naturschutzthema“, so Wilke. Ähnliches gilt für das Postareal, wo eine große Fledermauspopulation lebt. Die Astrid-Lindgren-Schule in Hauingen ist 2011 sogar als „Fledermausfreundliches Haus“ ausgezeichnet worden. Auf dem Dachboden ziehen über tausend Große Mausohren ihre Jungen auf.Neuer Lebensraum für Pflanzen und Tiere ist auch am Wieseradweg unterhalb von Tumringen entstanden. Ein ehemaliger, betonierter Fischweiher im Besitz der Stadt wurde im vergangenen Jahr zum Biotop umgestaltet. In dem von Hangwasser des Tüllingers gespeisten kleinen See mit Abfluss zur Wiese tummeln sich Amphibien, Insekten, und auch die seltene Libellenart „Westliche Keiljungfer“ wurde bereits gesichtet, ebenso eine Ringelnatter.Das Biotop, das über einen kleinen Weg erschlossen ist, soll laut Bördner bald noch mit Bänken und einer Hinweistafel ergänzt werden. Die Anfang August gestohlenen 285 neu gepflanzten Stauden (wir berichteten) wurden inzwischen ersetzt. Mittelfristig soll das Projekt, das Teil des IBA-Projekts „Wiesionen2“ ist, auch als Umweltbildungsort für Schulklassen genutzt werden. Bleibt zu hoffen, dass dort keine Schildkröten ausgesetzt werden.