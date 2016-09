„Es war kein einfaches Jahr, aber wir erwarten einen guten Jahrgang“. Karlheinz Ruser, Winzer und Rebobmann auf dem Tüllinger, hatte am Montag zur Rebbegehung durch den Weinberg geladen. Etwa 40 Teilnehmer waren der Einladung gefolgt, darunter Stadträte, Oberbürgermeister Jörg Lutz und Bürgermeister Michael Wilke. Von Gottfried Driesch Lörrach. Ausgehend vom Bammerthüsli wanderte die Gruppe über den rund zwei Kilometer langen Weinrundweg. Immer wieder verweilte Ruser zwischen den Reben und wies auf Besonderheiten hin. Das feuchte Frühjahr hätte den Winzern Sorgen mit dem falschen Mehltau eingebracht – eine Pilzerkrankung, die den Weinstock schädigt. Die Sonne der letzten Wochen habe die Trauben sehr süß gemacht. Das Mostgewicht betrage bei vielen Traubensorten bereits rund 80 Grad Oechsle. Aber auch zu viel Sonne schade den Trauben, erläuterte der erfahrene Winzer. Er zeigte eine Traube, bei der viele Beeren zusammengeschrumpelt und schwarz waren. „Das ist Sonnenbrand“, erläuterte er dazu. Bereits im Frühjahr müssten die Blätter rund um die Trauben entfernt werden. Die Früchte brauchten Licht und Sonne, sonst könnten sie sich nicht optimal entwickeln. Viele Rebsorten wachsen auf dem Tüllinger. Gutedel, Grauburgunder, Weißburgunder, Spätburgunder, roter Gutedel und mehr. Für den Sonnenbrand sind die hellen Weinsorten empfindlich. Die dunklen Trauben werden dagegen eher von der Kirschessigfliege bedroht. Dieser vor fünf Jahren aus Asien nach Deutschland eingeschleppte Schädling legt seine Eier in die Weinbeere. Daraus schlüpfen die Maden. Die Fliege sei zwar in diesem Jahr ein Problem gewesen, aber die Winzer hätten es in den Griff bekommen. Während des Spazierganges zupfte Karlheinz Ruser immer wieder Beeren und prüfte deren Zustand. Am kommenden Donnerstag werde mit der ersten Lese begonnen. „Auf dem Tüllinger lesen wir ausschließlich von Hand“, hieß es dazu. Die ersten gelesenen Trauben seien „Schwarzer Riesling“ – eine neu angepflanzte Rebsorte, deren Saft als Grundwein für die Sektherstellung verwendet werden solle. Im Anschluss an die Rebbegehung hatten Winzer einen Imbiss mit Umtrunk vorbereitet. Tropfen aus den vergangenen Jahren wurden zur Verkostung gereicht. Jörg Lutz richtete seine Worte an alle Liebhaber des Tüllinger Berges und der hier wachsenden Weine. Die Winzer wären zugleich Umwelt- und Landschaftspfleger. Karlheinz Ruser lobte die Vorfahren, die den Weinberg so klug angelegt hätten. Durch die terrassenförmigen Wirtschaftswege könnte der Berg gut bewirtschaftet werden. Bei angeregten Gesprächen klang der Abend aus.