Lörrach. Coffee-to-go-Einwegbecher verursachen riesige Müllberge. Auch in Lörrach werden pro Jahr mehrere hunderttausend dieser Becher benützt und weggeworfen. Dem möchte die SPD-Fraktion im Gemeinderat entgegenwirken und hat den Antrag auf Einführung eines Mehrweg-Kaffebecher-Pfandystems gestellt. Die Stadtverwaltung aber sprach sich dagegen aus und empfiehlt dem Gemeinderat in einer Sitzungsvorlage, „den Antrag . . . nicht weiter zu verfolgen“. Dies tat sie auch kürzlich in der vorbereitenden Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Technik, Bildung und Soziales mit (wir berichteten ausführlich).

Dabei ist es grundsätzlich geblieben. Aus finanziellen und personellen Gründen sieht sich die Stadtverwaltung nicht in der Lage, ein solches und nach Meinung von Bürgermeister Michael Wilke sinnvolles Mehrweg-System einzuführen.

Allerdings sagte Wilke im Mediengespräch, von Seiten der Stadtverwaltung die Initiative zu ergreifen, um alle Beteiligten an einen Tisch zu bekommen. Inzwischen wurden bereits Gespräche mit dem BUND geführt. Auch die „Klimafreunde“ haben signalisiert, sich für eine solches Mehrweg-System zu engagieren.

Gemeinsam mit dem BUND will die Stadtverwaltung mithelfen bei der Sensibilisierung der Bevölkerung für den Gebrauch von Mehrwegbechern.

Zudem prüft die Verwaltung, ob sie das Anliegen „logistisch und finanziell unterstützen“ kann.