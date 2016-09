Lörrach. Der Verein FuFu Culture aus Lörrach hat von der Fußballschule St. Jakobshalle in Basel Betten und Hilfsgüter (Bettwäsche und Handtücher) bekommen. Diese wurden mit anderen Gütern in Lörrach in einen Container verstaut und über Antwerpen nach Lome verschifft. Bei der Übergabe in Togo war Margarete Kurfeß aus Lörrach mit dabei.

„Hier haben wir die Güter wieder in Empfang genommen und durch den Zoll gebracht. Diese wurden dann in Lome auf einen Lieferwagen geladen. Anschließend konnten wir mit zwei Fahrzeugen die abenteuerliche Reise nach Tandjouare in der Nähe von Dapaong starten und die Güter den Menschen vor Ort bringen“, schreibt Kurfeß in ihrem Reisebericht.

Abenteuerlich auch deshalb, weil ein Teil der Strecke mit Schlaglöchern übersät oder unbefestigt war. Die Menschen leben dort noch in den traditionellen Lehmhäusern. Die Krankenstationen sind in der Region verstreut: Diese erhalten die Betten, sodass die Frauen nach der Geburt nicht auf der bloßen Erde liegen müssen.

Kurfeß: „Nach vielen Reden gab es bei der Übergabe traditionelles Bier – schmeckt wie Most – für alle und für die Überbringer als Dankesgeschenk ein lebendes Huhn, das diese Reisenden auf der Rückfahrt eine gewisse Strecke begleitete, dann aber doch im Kochtopf der afrikanischen Begleiter landete.“