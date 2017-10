Lörrach Noch  immer rege nachgefragt

Nachrichten-Ticker

04:58 Thüringens CDU-Chef Mohring fordert Heimatministerium

Berlin - Nach dem schlechten Abschneiden von SPD und Union bei der Bundestagswahl hat sich der CDU-Fraktionschef in Thüringen, Mike Mohring, erneut für ein Heimatministerium auf Bundesebene ausgesprochen. "In einem Heimatministerium könnte man die Bedeutung des ländlichen Raums stärken. Das wäre eine gute Antwort auf die Sorgen der Bürger in Ost und West, die sich abgehängt fühlen." Das sagte Mohring der "Berliner Zeitung". Die Chefs der Unionsfraktionen in Bund und Ländern hatten im März ein solches Ministerium gefordert.

04:55 Umfrage: Mehrheit hält AfD für vorübergehendes Phänomen

Berlin - Die Mehrheit der Deutschen rechnet damit, dass die AfD nur vorübergehend im Bundestag vertreten sein wird. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur vertraten 54 Prozent der Befragten die Auffassung, dass sich die rechtspopulistische Partei nicht dauerhaft im Parlament etablieren kann. Nur 27 Prozent sehen die Alternative für Deutschland dagegen über diese Wahlperiode hinaus als feste Größe im Parlament. Die AfD wird drittstärkste Kraft im neuen Bundestag sein.

04:37 Puigdemont will Unabhängigkeit und ist gesprächsbereit

Barcelona - Der katalanische Regierungschef Carles Puigdemont ist nicht bereit, die Ausrufung der Unabhängigkeit von Spanien aufzugeben. Gleichzeitig zeigte er sich in einer Fernsehansprache am Abend offen für Vermittlungen zwischen Barcelona und Madrid. Doch seine Regierung werde "keinen Millimeter von ihrer Verpflichtung abrücken", sich von Spanien zu lösen, so Puigdemont. Für Montag ist eine Plenarsitzung des Regionalparlaments geplant, bei der wohl die Unabhängigkeit ausgerufen werden soll.

04:32 Bundesgerichtshof urteilt über Zigarettenwerbung im Internet

Karlsruhe - Der Bundesgerichtshof entscheidet heute über die Frage, wann Zigarettenwerbung im Internet erlaubt ist. Die Verbraucherzentralen haben einen niederbayerischen Tabakhersteller verklagt. Sie störten sich an einem Werbefoto auf der Homepage des Unternehmens. Darauf waren vier gut gelaunte junge Leute mit Zigaretten, Schnupftabak und einer Pfeife zu sehen. Aus Sicht der Verbraucherschützer verstößt das gegen das Tabakwerbeverbot.

03:36 DFB-Elf will sich WM-Ticket für 2018 sichern

Belfast - Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft will sich mit einem Erfolg gegen Nordirland heute das Ticket für die Weltmeisterschaft im nächsten Jahr sichern. Bundestrainer Joachim Löw nannte das Spiel in Belfast "Finale". Allerdings reicht dem Weltmeister bei fünf Punkten Vorsprung ein Remis gegen die Briten. Bislang hat die DFB-Elf alle acht Partien in der Ausscheidungsrunde gewonnen. Löw plant mit Rückkehrer Jérôme Boateng in der Startelf. Anpfiff ist um 20.45 Uhr.