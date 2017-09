Lörrach Ökopunkte für mehr Naturnähe

Im Stadtwald von Lörrach sollen acht sogenannte Waldrefugien mit insgesamt 27 Hektar Fläche eingerichtet werden, die – ähnlich wie der Bannwald – nicht mehr bewirtschaftet werden.

Lörrach-Hauingen (ouk). Dafür, dass die Stadt diese Flächen aus der Bewirtschaftung herausnimmt, kann sie sich Ökopunkte gutschreiben, die sie wiederum für den Ausgleich bei der Ausweisung von Baugebieten braucht. Der Ortschaftsrat Hauingen stimmte der Einrichtung der Waldrefugien zu.

Ortsvorsteher Günter Schlecht begrüßte das „sehr gute ökologische Konzept“ der Waldrefugien. Diese Flächen sollen im Rahmen des Alt- und Totholzkonzeptes der Forstverwaltung Baden-Württemberg eingerichtet werden und Teil des kommenden Zehnjahresplans – Forsteinrichtung genannt – für den Stadtwald werden. In den Refugien würden einzelne Habitatbäume oder Habitatbaumgruppen stehen bleiben, bis sie absterben und zerfallen. So würden sie zahlreichen Tieren Lebensraum bieten, erläuterte Schlecht. Die übrigen Flächen des Stadtwaldes würden auch in Zukunft wie gewohnt bewirtschaftet. Daher sei auch die Hauinger Holzversteigerung gesichert, stellte er klar.

Die Stadt kann für die Waldrefugien 1,1 Millionen Ökopunkte auf ihrem Ökokonto gutschreiben. Eva Petersik fragte, was das genau bedeutet. Ob das beispielsweise für ein neues Baugebiet reiche, wollte sie wissen.

Der Ortschaftsrat stimmte zu, dass am Feuerwehrgerätehaus Hauingen für 26 188 Euro neue Tore eingebaut werden. Die vorhandenen Tore müssen ersetzt werden, weil sie nicht mehr den Sicherheitsvorschriften entsprechen und weil sie nicht wärmegedämmt sind. Außerdem sollen die Feuerwehrleute die neuen Tore per Funk vom Fahrzeug öffnen können. Eine Firma aus Zell machte mit der Summe von rund 26 000 Euro das günstigste Angebot für den Einbau. Die Summe liegt weit unter den 60 000 Euro, die im Haushalt dafür vorgesehen sind.

Bei politischen Veranstaltungen in Sälen und Hallen, in Stadien und auf Sportplätzen der Stadt sollen Medien immer Zugang haben und berichten können. Darauf legt die Stadtverwaltung Wert. Der Ortschaftsrat Hauingen stimmte am Dienstag zu, die Miet- und Entgeltordnung um folgenden Satz zu ergänzen: „Die Einrichtungen werden für politische Veranstaltungen nur zur Verfügung gestellt, wenn die Teilnahme von Medienvertretern (Fernsehen, Radio, Zeitung, Internet) gestattet ist.“