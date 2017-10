Lörrach Oktoberfest mit fastnächtlichen Klängen

Lörrach (mgr). Während sich draußen das erste Tief des Herbstes abregnete, ging es drinnen beim Wiesngaudi-Oktoberfest der Guggemusik Ranzepfiffer hoch her. In der mit bayerischen Farben geschmückten Hauinger Halle brachte am Samstagabend zunächst die Party-Band „Infinity“ die Gäste in Feier- und Tanzlaune. Dann heizten die Gastguggen „Mühlengeister“ Eigeltingen und „Pfuus-Bagge“ Eichsel der in Dirndl und Lederhosen gekleideten Festgemeinde ein – und zeigten, dass die Fastnachtscliquen ihrem Publikum auch außerhalb der fünften Jahreszeit viel zu bieten haben.