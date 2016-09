Lörrach. Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr lädt die Privatbraurei Lasser erneut zum „Brauer-Silvester“. Die Veranstaltung findet am Freitag, 23., und am Samstag, 24. September, im Stadl auf dem Brauereigelände in Lörrach statt.

Am Freitag begrüßen „Michael Maier und seine Blasmusikfreunde“ die Gäste ab 17.30 Uhr musikalisch. Ab 20.20 Uhr spielt die Liveband „Brenztal-Power“ auf.

Tags darauf geht es um 16 Uhr mit Michael Maier und seinen Blasmusikfreunden los. Abends sorgt erneut die Band „Brenztal-Power“ für Stimmung.

Die Lasser-Partner-Gastronomen bieten klassische Oktoberfest-Köstlichkeiten an. Außerdem gibt es neben Lasser-Bierspezialitäten auch Wein- und Sektvariationen.

Der Begriff Brauer-Silvester geht auf eine Zeit zurück, als aufgrund fehlender künstlicher Kühlung nur in den kalten Monaten, also vom 29. September bis 23. April gebraut werden durfte. Das Wirtschaftsjahr der Brauer endete also Ende September. Samstag ist der Brauer-Silvester mit Ausnahme einiger Flanierkarten ausgebucht, für den Freitag gibt es noch Tickets – unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung in Lörrach, Schopfheim und Weil am Rhein.