Lörrach. Zum „Tag des offenen Denkmals“ findet am Sonntag, 11. September, der „6. Deutsche Orgeltag“ statt (www.orgeltag.de). Initiator dieses Tages ist die „Vereinigung der Orgelsachverständigen Deutschlands“.

In Lörrach soll dieser Tag mit einem Orgelspaziergang in Stetten begangen werden. Auf dem Programm steht heitere und besinnliche Orgelmusik von Bach, Händel, Dubois, Elgar und weiteren Komponisten.

Der Abend beginnt um 18 Uhr mit einer halbstündigen Orgelmusik im neuen Gemeindezentreum der Evangelischen Johannesgemeinde in der Riehenstraße 22. Danach folgt ein Spaziergang in die Katholische Kirche St. Fridolin, der in einen Sektempfang vor der Kirche mündet. Gegen 19.15 Uhr wird der musikalische Teil mit barocker bis romantischer Orgelmusik in St. Fridolin bis etwa 20 Uhr fortgesetzt.

An beiden Orgeln gibt es Orgelmusik für zwei und vier Hände sowie einige Erklärungen zu den Instrumenten und zur Musik. Es spielen die hauptberuflichen Lörracher Kantoren Andreas Mölder und Herbert Deininger. Der Eintritt ist frei.