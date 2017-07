Lörrach Paar bringt Rollerfahrerin zum Sturz

Lörrach. Ein unbekanntes Paar hat eine Rollerfahrerin zum Sturz gebracht. Der Vorfall vom 9. Juli wurde der Polizei erst nachträglich gemeldet. Nach Polizeiangaben befuhr die junge Frau kurz vor 21 Uhr mit ihrem Roller in Schritttempo den Verbindungsweg zwischen Obermattweg und Badstubenweg. Vor ihr ging ein Paar. Als die Rollerfahrerin eine Gelegenheit zum Vorbeifahren nutzen wollte, drängte der Mann sie gegen eine Steinmauer, sodass sie zu Boden stürzte und sich am Arm, an der Hand und an beiden Knien verletzte. Ohne der jungen Frau zu helfen, verließ das Paar die Örtlichkeit in unbekannte Richtung.

Die beiden werden wie folgt beschrieben: Der Mann ist 40 bis 50 Jahre alt, etwa 175 Zentimeter groß, kleiner Bauch, dunkelblondes/graues kurzes Haar. Er trug ein graues T-Shirt, eine beige, kurze Trekkinghose und eine Brille.

Die Frau ist ebenfalls 40 bis 50 Jahre alt, etwa 165 Zentimeter groß, dunkelblond/graues, langes glattes Haar, kräftig. Sie trug ein blaues T-Shirt und eine Brille.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 07621/176 500.