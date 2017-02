Lörrach. Eskaliert ist ein Streit unter Parkplatzbenutzern am Mittwoch in Lörrach. Nach Polizei-Angaben steuerten um 15.15 Uhr zwei Autos gleichzeitig direkt nebeneinander liegende Parkplätze auf dem Kaufland-Parkplatz an. Eine Frau fuhr als Erste vorwärts auf den freien Platz und stieg aus. Das andere Auto kam rückwärts herangefahren, worauf die Frau gegen dessen Heckscheibe schlug. Der Fahrer stieg aus, und es folgte ein Streit, in den sich auch der Beifahrer der Frau einmischte. Angeblich wurde er geschlagen.

Die Frau behauptete, dass ihr Gegner gegen die Tür ihres Autos gefahren sei und sie selbst am Bein verletzt worden sei. Da die Versionen der Beteiligten voneinander abweichen, sucht die Polizei Zeugen, Tel. 07621/176 500.