Lörrach Passersatz 550 Euro teurer als gedacht

Nachrichten-Ticker

15:48 Tod bei Bundeswehr-Marsch: Von der Leyen lobt interne Untersuchung

Berlin - Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat die interne Untersuchung zum Tod eines Soldaten bei einem Übungsmarsch gelobt. "Die Spitzen von Heer und Sanität haben in den vergangenen Wochen enorme Anstrengungen unternommen, das Geschehen umfassend aufzuklären", sagte die CDU-Politikerin. In dem Bericht zeichne sich "trotz einiger beanstandeter Verhaltensweisen und widrigen Umständen keine klare singuläre Ursache" für den Tod des Soldaten ab. Die Verteidigungsexpertin der Linksfraktion, Christine Buchholz, zog diese Schlussfolgerung in Zweifel.

15:44 Sechsjähriger erschießt Lokalbesitzer in Bulgarien

Sofia - Ein sechsjähriger Junge hat auf seiner Geburtstagsfeier versehentlich einen Lokalbesitzer in einem bulgarischen Dorf erschossen. Nachdem die Gäste der Geburtstagsfeier Alkohol getrunken hätten, habe der Onkel des Jungen seine Pistole herausgenommen und sie herumgereicht. Als sie bei dem Sechsjährigen landete, habe dieser einen Schuss ausgelöst und den Lokalbesitzer tödlich getroffen, teilte die bulgarische Polizei mit. Der Junge wird psychologisch betreut, gegen den Besitzer der Waffe wird ermittelt.

14:25 Riesiger Asteroid "Florence" passiert Erde in Rekordnähe

Moskau - Der Asteroid "Florence" ist der Erde so nahe gekommen wie kein Brocken dieser Größenordnung in den vergangenen hundert Jahren. Trotz eines Durchmessers von 4,4 Kilometern war der Himmelskörper laut US-Raumfahrtbehörde Nasa kein Grund zur Sorge: Er passierte die Erde am Nachmittag in einer Distanz von sieben Millionen Kilometern, das entspricht etwa der 18-fachen Entfernung zum Mond. "Der stellt überhaupt keine Gefahr dar", sagte Rüdiger Jehn von der europäischen Raumfahrtagentur Esa.

14:06 Erklärung: Union will starken Staat für mehr Sicherheit

Berlin - Die Union will in der nächsten Legislaturperiode die Polizei verstärken und Gesetze verschärfen, um Kriminalität, Terrorismus und Extremismus effektiver zu bekämpfen. "Wir stehen für einen starken Staat, der die Verantwortung für die Sicherheit und den Schutz seiner Bürger ernst nimmt", heißt es in einer heute veröffentlichten "Berliner Erklärung". Bundesinnenminister Thomas de Maizière stellte sie gemeinsam mit den der Union angehörenden Innen- und Justizministern der Länder vor.

14:01 Premiere in Afrika: Kenias Oberstes Gericht annulliert Wahl

Nairobi - Das Oberste Gericht in Kenia hat die umstrittene Präsidentenwahl vom 8. August annulliert und damit einen historischen Präzedenzfall für ganz Afrika geschaffen. Die Richter ordneten in ihrem überraschenden Urteil an, dass die Wahl in dem ostafrikanischen Land innerhalb von 60 Tagen wiederholt werden muss. Oppositionsführer Raila Odinga hatte seine Niederlage gegen Amtsinhaber Uhuru Kenyatta vor Gericht angefochten. Die Abstimmung sei nicht in Übereinstimmung mit der Verfassung und dem entsprechenden Gesetz erfolgt, sagte der Vorsitzende Richter Justice Marsha.