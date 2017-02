03:33 SPD will Mieter besser schützen

Berlin - Die SPD will mit der Forderung nach besserem Mieterschutz im Wahlkampf punkten. "Die Union vertritt zu stark die Interessen der Seite der Haus- und Grundeigentümervereine", sagte SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann der dpa. Es sei eine "Schande für die soziale Marktwirtschaft", wenn ein arbeitendes Paar mit Kindern sich keine Drei-Zimmer-Mietwohnung in der Großstadt mehr leisten könne. Seit 2013 tragen die Sozialdemokraten sowohl im Bauministerium als auch im für die Mietpreisbremse zuständigen Justizministerium die Verantwortung.

03:28 Straßensperrungen wegen Bundespräsidentenwahl

Berlin - Wegen der Wahl des neuen Bundespräsidenten am Sonntag gelten rund um das Reichstagsgebäude in Berlin erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. Bereits heute ab 7.00 Uhr werden mehrere Straßen nahe des Parlaments für Autos gesperrt. Die Einschränkungen gelten bis Sonntag um 19.00 Uhr. Die Bundesversammlung tritt am Sonntag um 12.00 Uhr zusammen, um ein neues Staatsoberhaupt zu wählen. Die Polizei sichert die Veranstaltung mit zahlreichen Beamten. In Berlin findet derzeit auch die Berlinale statt.