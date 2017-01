Lörrach. Zu einer Auseinandersetzung zwischen drei jungen Männern kam es am Montag gegen 11.50 Uhr in der S5. Vorausgegangen war dem Ganzen eine Beleidigung am Lörracher Hauptbahnhof, schreibt die Bundespolizei. Ein 22-Jähriger hatte einem Brüderpaar am Bahnsteig offenbar mehrfach den Mittelfinger gezeigt.



Nachdem das Trio um 11.46 Uhr in die S5 gestiegen war, kam es zunächst zu verbalen Provokationen, woraufhin der 22-Jährige einen der Brüder offenbar festhielt und später auf ihn eintrat. Auch ein Pfefferspray soll zum Einsatz gekommen sein. Die drei Männer verließen den Zug in Stetten.



Die Bundespolizei ermittelt wegen Körperverletzung und Beleidigung und sucht Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter Tel. 07628/80590 oder über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei unter Tel. 0800/6 888 000 zu melden.

