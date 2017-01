Das Leben von Hans Deyssenroth, der morgen seinen 80. Geburtstag feiert, gliedert sich vor allem in zwei Facetten: Den Privatmann und Computerspezialisten sowie den umjubelten und forschenden Jazz-Musiker. Über Jahrzehnte hat der Jubilar die Jazzmusik durch eine mathematische Formel ergründet.

Lörrach (dr). Das Leben von Hans Deyssenroth begann für einen erfolgreichen Musiker untypisch. Am 29. Januar 1937 in Lörrach geboren, war seine Jugend nicht unbelastet – sein Vater starb, als Hans Deyssenroth gerade drei Jahre alt war. Mit sechs Jahren habe er auf dem Klavier des Vaters etwas „herumgeklimpert“. Erst mit 15 Jahren habe er seinen ersten Klavierunterricht erhalten. Aber Fingerübungen und Etüden hätten ihn nicht sonderlich motiviert. Mit 17 habe er dann Unterricht bei einer Konzertpianistin erhalten. Die dort gestellten Aufgaben hätten gewissermaßen eine Initialzündung ausgelöst. In dieser Zeit entdeckte er den Jazz für sich.

Er gehörte zu den Gründungsmitgliedern des Lörracher „Jazz Club 56“, gegründet von Werner Büche. Oft spielte er auch im „Jazztone“. Deyssenroth machte am Hans-Thoma-Gymnasium das Abitur und studierte in Karlsruhe Elektrotechnik. Um ganz in die Geheimnisse der Natur einzudringen, schloss der Jubilar ein Studium der Physik in Basel an. Gleich danach wechselte er 1967 als Leiter der noch jungen EDV-Abteilung zu einem großen Chemieunternehmen in Basel.

Noch als Student lernte er in der Tram eine junge Frau kennen. Sie habe ihm ausnehmend gut gefallen, und er habe sie deshalb angesprochen. 1964 haben die beiden geheiratet. Ein Sohn wurde geboren. In der Familie habe es eine Abmachung gegeben: „Der Samstag gehört meiner Musik und mir“. Das habe immer gut funktioniert. Nach 46 Ehejahren verstarb 2012 die Ehefrau von Hans Deyssenroth.

Neben seinen Auftritten als Jazzmusiker (Piano, Keyboards, Synthesizer und Perkussion) versuchte er, mit Hilfe seiner Computer in das Geheimnis der Musik einzudringen und den „Swing“ zu ergründen. „Wenn man einen Computer Musik spielen ließ, wurde diese sofort langweilig“, erzählte Deyssenroth. Künstlerisch habe der Computer seine Grenzen. Über selbst entwickelte Algorithmen erreichte der Jubilar, dass der Computer die Gesetze des Swing umsetzen und anwenden konnte. Damit war 1979 der Computerjazz geboren. Nur ein Manko sei nicht in den Griff zu bekommen gewesen: Der Computer kann seinen menschlichen Mitspielern nicht zuhören und reagieren.

Stets auf der Suche nach Neuem

Deyssenroth war künstlerisch stets auf der Suche nach Neuem. Aus seiner eingehenden Beschäftigung mit afro-kubanischen Rhythmen entstand die Gruppe „Allgorhythm“, die mit den andersartigen Regeln dieser Rhythmik Jazzimprovisationen verknüpfte. Konzerte, auch mit Eigenkompositionen, führten ihn unter anderem nach Freiburg und Zürich. 1982 erhielt Deyssenroth bei der Ars Electronica den dritten Preis im Bereich Computermusik.

Sein Geburtstagsgeschenk an Freunde und Fans hat der Jubilar schon übergeben: Am 4. Januar spielte er im Basler „the bird’s eye jazz club“ mit seinen drei aktuellen Formationen. Der nächste große öffentliche Auftritt des Jubilars wird bei „Lörrach swingt“ während des Frühlingsfest am 29. und 30. April sein.

Die Redaktion gratuliert herzlich zum Geburtstag!