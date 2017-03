Von Ursula König



Lörrach. Das Sparprogramm der Stadt und der geplante Umzug des Museumsdepots stellen den 1928 gegründeten Lörracher Museumsverein vor große Herausforderungen. Während der Jahreshauptversammlung im Hebelsaal des Dreiländermuseums erklärte Museumsleiter Markus Moehring am Dienstag: „Wir müssen sehr aktiv sein und etwas bieten, um die gewünschten Besucherzahlen zu erreichen.“



Sparmaßnahmen

Die Erhöhung des Eintrittspreises und der fehlende eintrittsfreie Sonntag zählen ebenso zu Sparmaßnahmen der Verwaltung wie eine Kürzung der Projektmittel für große Ausstellungen. Als positiv bewertete die Vorsitzende Inge Gula den Grundsatz der Stadt, das Kulturangebot weiterhin allen zugänglich zu machen.



Umzug Museumsdepot

Das jetzige Depot wird bekanntlich aufgegeben. Als Zwischenlager sind ab April Räumlichkeiten auf dem ehemaligen Gaba-Areal vorgesehen. Allerdings, so der Wunsch von Moehring: „Das endgültige Depot sollte zeitnah gebaut werden.“ Der Museumsleiter freut sich darüber, „dass Dynamik in das Geschehen kam“. Das Kulturgut mit 50 000 Objekten solle auch für andere Generationen zugänglich gemacht werden.



Favorisiert werde seitens der Verwaltung der Standort Hugenmatt in Brombach. Für den Museumsverein wäre, laut Gula, der Aichelepark aufgrund der kurzen Distanz wünschenswert. „Wir sehen da jetzt die Zukunft“, meinte Moehring mit Blick auf die beiden anwesenden Gemeinderäte Gerd Wernthaler (Grüne) und Uwe Claassen (Freie Wähler). Denn ein neuer Standort für das Depot werde von allen Fraktionen unterstützt.



Rotary Clubs spendet 16 758 Euro für Depot

Als „überaus erfreulich“ bezeichnete Gula die Spende des Rotary Clubs in Höhe von 16 758 Euro, die für das Museumsdepot zur Verfügung stehe.



Finanzen

Ein Großteil der Vereinseinnahmen waren Spenden in einer Gesamthöhe von 36 500 Euro. Ein großer Brocken bei den Ausgaben war der Teilankauf für die Laeuger-Sammlung in Höhe von 5000 Euro. Dafür sei die gesamte Sammlung nun im Besitz des Museums erklärte Kassierer Frieder Speck. Mit einem Überschuss von 38 472 Euro sei eine erhebliche Rücklage geschaffen worden.



Auf der Suche nach einer besseren Geldanlage sei zudem die Idee entstanden, ein Depot an die Stadt zu vermieten – als Bauherrin hat die Bürgerstiftung ihre Bereitschaft erklärt.



Rückblick

Viele Ausflüge und Exkursionen prägten das Vereinsleben im vergangenen Jahr.



Ausblick

Drei Jubiläumsausstellungen sollen mit Hilfe von Spenden organisiert werden, wie Moehring erklärte. Sie widmen sich den Themen 200 Jahre Fahrrad, 50 Jahre Reformation und Dienstmädchen in der Schweiz



Wahlen

Aufgrund des 2015 beschlossenen dreijährigen Turnus stehen erst 2018 wieder Vorstandswahlen an.



Ehrungen

Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Gretel Eichler, Uwe Gimpel, Johanna Högg, Lindgard und Walter Schossig sowie Maria und Dieter Schwind.