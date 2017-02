Von Katharina OhmLörrach. Als zentrale Facette der Infrastruktur hat die Gewährleistung der Stromversorgung hohe Priorität. Die Stadt erstellte deshalb im vergangenen Jahr erstmals einen Notfallplan. Verfasst hat ihn Stephan Meier, stellvertretender Fachbereichsleiter „Straßen, Verkehr, Sicherheit“. Er ist bei der Stadt für den Zivilschutz zuständig.Flächendeckender Stromausfall: Für die Kommune ein vergleichsweise neues Thema, mit dem sich künftig womöglich auch Bürger eingehender beschäftigen müssen. Das Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz im Landratsamt befasst sich täglich mit der Vorsorge für Ernstfälle wie diesen.Glücklicherweise ist Deutschland laut dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe bei der Energieversorgung eines der sichersten Länder der Welt. Im Schnitt fällt nur wenige Minuten pro Jahr der Strom aus. Dennoch bleibt das Restrisiko eines flächendeckenden und lang anhaltenden Ausfalls.So wachse etwa das Risiko eines Hackerangriffs auf Stromnetze. Das geht aus der Pressemitteilung einer Oberrheinkonferenz zum Thema „Blackout – ein Flächendeckender Stromausfall“ im Dezember 2016 hervor.„Bei einem flächendeckenden Stromausfall im Landkreis käme innerhalb weniger Stunden das gesamte gesellschaftliche Leben zum Erliegen“, erklärt Klaus Dullisch, Fachbereichsleiter „Straßen, Verkehr und Sicherheit“. Der öffentliche Nahverkehr würde ausfallen, Lebensmittelgeschäfte müssten schließen, Tankstellen könnten keinen Kraftstoff mehr verkaufen.Nach Ende des Kalten Krieges, wurde das Thema Bevölkerungsschutz in der Bundesregierung und der Bevölkerung weniger priorisiert. Dieses Denken ändert sich zur Zeit wieder. Beispiel war das im letzten Sommer veröffentlichte Zivilschutzkonzept der Bundesregierung, das für einige Aufregung gesorgt hat. Hauptkritik war die Aufforderung an die Bevölkerung, sich einen Lebensmittelvorrat anzulegen.Dabei ist die Initiative grundsätzlich sinnvoll, wie Kreisbrandmeister Christian Glaisner bestätigt: „Die Eigenversorgung der Bürger ist im Katastrophenfall unheimlich wichtig“, erklärt er und appelliert an die Bevölkerung, sich einen Nahrungsmittelvorrat für mindestens eine Woche anzulegen. Auch energieunabhängige Kommunikationsmittel wie ein Kurbelradio, an denen beispielsweise Handys aufgeladen werden könnten, seien sinnvoll. Er warnt davor, sich zu sehr auf die Hilfeleistung vom Technischen Hilfswerk (THW) und Rotem Kreuz zu verlassen, da auch deren Ressourcen begrenzt seien.„Der Lörracher Notfallplan ist eine Analyse der Infrastrukturen in Lörrach und dient zur besseren Kooperation im Ernstfall“, sagt Klaus Dullisch. Er solle einen Überblick über wichtige Infrastrukturen wie beispielsweise die Wasserversorgung, die Krankenhäuser, Feuerwehr oder Lebensmittelversorgung bieten.Auch noch zu treffende Maßnahmen werden behandelt. Darunter fallen die Planung von externen Stromanschlüssen für den Neubau der Halle in Brombach und auch für die nächste Sanierung des Lörracher Rathauses. Die neue Halle soll – neben der Feuerwache in Stetten und dem Rathaus – als Notfallzentrum und Schutzraum für die Bevölkerung dienen. Durch die Anschlüsse kann das THW die Gebäude von außen mit Energie durch Notstromaggregate versorgen. Das heißt: Die Stadt verlässt sich im hohem Maße darauf, dass das THW im Ernstfall Notstromaggregate aus ganz Deutschland herbeischafft.„Die Stadt steht mit dem Plan am Anfang eines Prozesses“, erklärt Karl Bütow vom Brand- und Katastrophenschutz. „Um den Plan weiter ausarbeiten zu können, bedarf es weiterer Maßnahmen, wie etwa Übungen.“ Sobald mehrere Kommunen im Landkreis ohne Strom sind, muss das Landratsamt handeln. Um eine funktionierende Verwaltung sicherzustellen, bildet sich ein Verwaltungstab. In ihm sind Mitarbeiter des Landratsamts vertreten. Gleichzeitig wird der ehrenamtlich getragene Führungsstab einberufen, darunter fallen die Blaulichtorganisationen wie etwa Feuerwehr, THW oder das Rote Kreuz. Ausgenommen ist laut Glaisner die Polizei, die ihre Lage selbst führt. Die beiden Stäbe sind gleichberechtigt und arbeiten im Ernstfall eng unter der Leitung von Landrätin Marion Dammann zusammen.Würde sich der Stromausfall auf Lörrach beschränken, wäre die Verwaltung um Oberbürgermeister Jörg Lutz für die Gefahrenabwehr und die Umsetzung der damit verbundenen Maßnahmen verantwortlich. Der Katastrophenfall, der in Lörrach nur durch Landrätin Dammann ausgerufen werden kann, erlaube weitgehende Eingriffe in den Normalbetrieb, wie Glaisner schildert. „Dann dürfen beispielsweise auch Lebensmittel aus Geschäften oder Kraftstoff aus Tankstellen beschlagnahmt werden.“