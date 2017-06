Lörrach Poetische Radtour mit wenigen Mitfahrern

Nachrichten-Ticker

03:32 Flüchtige US-Gefangene wieder festgenommen

Atlanta - Bei ihrer Flucht aus einem Gefangenentransport im US-Staat Georgia töteten sie vor wenigen Tagen zwei Wachleute - nun sind die beiden Häftlinge wieder festgenommen worden. Das teilte der Gouverneur des Bundesstaates Georgia auf Twitter mit. Die beiden Männer seien nach einer Autoverfolgungsjagd im Bundesstaat Tennessee ergriffen worden. Ihnen wird vorgeworfen, am Dienstagmorgen bei ihrer Flucht die Wachleute getötet zu haben.

03:28 Zeitung: Nun auch Trump-Schwiegersohn im Visier

Washington - In der Russland-Affäre hat der Sonderermittler Robert Mueller einem Bericht zufolge die geschäftlichen Beziehungen von Jared Kushner, dem Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, ins Visier genommen. Mueller untersuche Kushners Finanzen und geschäftliche Tätigkeiten, berichtete die "Washington Post" unter Berufung auf mit der Sache Vertraute. Die Zeitung hatte am Mittwoch berichtet, dass Mueller in der Russland-Affäre auch direkt gegen Trump ermittele. Trump sprach daraufhin von einer "Hexenjagd".

02:28 Kieler "Jamaika"-Partner segnen Koalitionsvertrag ab

Kiel - Die Verhandlungsgruppen von CDU, Grünen und FDP in Schleswig-Holstein billigen heute formal den vereinbarten Koalitionsvertrag. Danach wird er dann vorgestellt, offiziell soll der Koalitionsvertrag am 27. Juni unterzeichnet werden. Am Tag darauf ist die Wahl von CDU-Landeschef Daniel Günther zum Regierungschef geplant. Er will heute auch die Namen der vorgesehenen Minister präsentieren.

02:24 US-Haftbefehle gegen Erdogans Personenschützer

Washington - Nach den Ausschreitungen vor der türkischen Botschaft in Washington haben die US-Behörden Haftbefehle gegen Personenschützer des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan erlassen. Die zwölf Männer werden beschuldigt, am 16. Mai auf Demonstranten losgegangen zu sein. Erdogan kritisierte die Haftbefehle am Abend scharf und warf den amerikanischen Sicherheitskräften vor, ihn nicht beschützt zu haben. Das türkische Außenministerium bestellte den US-Botschafter John Bass ein.

01:46 CDU und FDP stellen Koalitionsvertrag für NRW vor

Düsseldorf - Knapp fünf Wochen nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen wollen CDU und FDP heute ihren Koalitionsvertrag vorstellen. Sie waren bei den Verhandlungen schneller vorangekommen als zunächst angepeilt. Die FDP-Basis muss den Koalitionsvertrag noch per Mitgliederbefragung billigen, die CDU-Delegierten werden auf einem Landesparteitag dazu befragt. Klappt alles, soll CDU-Landeschef Armin Laschet dann am 27. Juni zum neuen Ministerpräsidenten gewählt werden.