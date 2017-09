Lörrach Politesse unvermittelt angegriffen

Lörrach. Eine Politesse ist am Donnerstag kurz nach 20.30 Uhr in der Weinbrennerstraße beim Arbeitsgericht angegriffen worden.

Unvermittelt hielt ein Auto neben ihr, in dem drei Männer saßen. Einer stieg aus, beschimpfte die Frau und bezeichnete ihre Arbeit als „Abzocke“. Anschließend griff er sie an und versetzte ihr einen Fußtritt. Danach rannte der Täter in Richtung Burghof/Innenstadt davon, während sich das Auto in Richtung Basler Straße/Stetten entfernte, so die Angaben der Polizei. Die Fahndung verlief ergebnislos.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, graue Oberbekleidung, Steppweste, kurze Haare, vermutlich Ausländer. Der Opel hatte ein deutsches Kennzeichen (ER-/EM- oder EB). Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls: Diese können sich beim Revier Lörrach unter Telefon 07621/176500 melden.