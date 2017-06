Lörrach Polizei sucht Fahrer von Transporter

Lörrach. In der Baumgartnerstraße hat sich bereits am Samstagabend ein Zwischenfall mit gravierenden Folgen für einen Fußgänger ereignet, wie die Polizei erst am Dienstag mitteilte. Nach dessen Angaben überquerte der Mann um 17.30 Uhr in Höhe der AOK den Zebrastreifen. Hierbei nahm er einen weißen Transporter wahr, der von der Bahnhofstraße her kam und sein Tempo nicht drosselte.

Aus Angst machte der Fußgänger laut Polizei einen Satz auf den Gehweg, wurde aber dennoch gestreift. Er fiel zu Boden, stand wieder auf und schimpfte auf Italienisch dem Wagen hinterher.

Dessen Fahrer bog ins Adlergäßchen ein, hielt an, ging fluchend – ebenfalls auf Italienisch – auf den Fußgänger zu und schlug ihm ins Gesicht, so die Polizei. Anschließend fuhr er weg. Der Fußgänger erlitt mehrere Frakturen und musste ins Krankenhaus.

Die Lörracher Polizei sucht neben dem Fahrer des weißen Transporters mit blauer Aufschrift (vermutlich eine örtliche Firma) Zeugen des Vorfalles. Hinweise nimmt das Revier unter Tel. 07621/ 176 500 entgegen.