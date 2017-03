Lörrach Polizeirevier: Stadt erwägt Gebäudekauf

Lörrach (bk). Das gegenwärtig in der Bahnhofstraße 6 untergebrachte Lörracher Polizeirevier soll bekanntlich in das ehemalige Domizil des Polizeipräsidiums in der Weinbrennerstraße umziehen. Der Standort Lörrach hatte das Präsidium durch die Polizeireform verloren. Unterdessen denkt die Stadtverwaltung bei Zeiten über Zukunftsszenarien nach. Wie Oberbürgermeister Jörg Lutz gestern auf Anfrage unserer Zeitung bestätigte, erwägt die Stadt gegebenenfalls nach dem Revier-Umzug den Erwerb dieses zentral gelegenen, „wichtigen Gebäudes in Lörrach“, so Lutz. Es gebe noch keine konkreten Kaufabsichten. Doch wenn eine neue Nutzung absehbar sei, werde sich die Stadt mit dem Land ins Einvernehmen setzen, um Möglichkeiten eines Kaufs auszuloten.