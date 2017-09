Lörrach Präsenz wird verstärkt

Lörrach. Die Energiedienst-Tochter ED Netze GmbH ist nun auch mit einem eigenen Standort in Lörrach präsent. An der Wiesentalstraße neben dem Umspannwerk in Stetten kümmern sich die Betreuer des Lörracher Stromnetzes vor Ort um die Anliegen der Netzkunden. Auch den Ausbau der Elektromobilität in Lörrach fördert der neue Standort, denn zu ihm gehört eine öffentlich zugängliche Ladesäule, die jeder Elektromobilist nutzen kann.

Die offizielle Eröffnung des Standortes findet am Freitag, 29. September, um 13 Uhr mit Oberbürgermeister Jörg Lutz statt. Ab 15 Uhr lädt ED Netze die Öffentlichkeit ein, einen Blick in den neuen Standort (Schlachthofstraße 2, 79540 Lörrach) und hinter die Kulissen des Lörracher Stromnetzes zu werfen. ED Netze zeigt dabei nicht nur das neue Gebäude, sondern öffnet auch die Tür zum Umspannwerk in Stetten, das direkt neben dem neuen Standort liegt. Das Umspannwerk ist im Wesentlichen für die Versorgung des Stadtteils Stetten sowie der Innenstadt verantwortlich. Neben einem weiteren Umspannwerk in der Brombacher Straße stellt es das Rückgrat der Lörracher Stromversorgung dar.

Darüber hinaus gibt es Sonderfahrzeuge wie einen Hubsteiger, der Arbeiten in 35 Metern Höhe ermöglicht, und Kabelmesswagen zu sehen und Probefahrten mit Elektrofahrzeugen.