Lörrach Privileg und Naturerlebnis

Vom 25. Juni bis 15. Juli findet in Lörrach nach einem Jahr Pause wieder das Stadtradeln statt. Bereits zum fünften Mal nimmt die Lerchenstadt am Wettbewerb des „KlimaBündnisses“ teil. In unserer Serie „Mein Stadtradeln“ lassen wir Teilnehmer zu Wort kommen, die über ihre Erlebnisse auf dem Velo und ihre Motivation berichten.



Lörrach. Als Alltagsradler fahre ich die meisten Strecken in der Agglomeration mit dem Fahrrad und empfinde dabei keinerlei Minderwertigkeitsgefühl, sondern genieße das, immer wenn es die Zeit (oder auch das Wetter) erlauben. Wenn ich – besonders samstags – in die Stadt radle, frage ich mich jedes Mal, warum so viele Zeitgenossen unverdrossen aufs Auto setzen, wo es doch ein Privileg ist, zumindest bei schönem Wetter, vorbei an den nicht enden wollenden Schlangen, direkt das jeweilige Ziel anfahren zu können.



Abendlicher Hochgenuss auf dem Rennrad über Scheideck und Endenburg



In Lörrach ist über die Jahre, dankenswerterweise und maßgeblich durch die IG Velo angestoßen, einiges für den Radverkehr getan worden. Die Rahmenbedingung haben sich deutlich verbessert, wenn es auch immer noch viel zu tun gibt (zum Beispiel weitere Radunterstände, Radweg rechts der Wiese, Pendlerrouten und Fahrradstraßen, Fahrradmitnahme ÖV).



Eine andere Sache ist das Bewusstsein dafür, dass Radfahren eine gleichberechtigte Fortbewegungsform (neben anderen) ist. Viel zu oft gerät man nach wir vor mit (vermutlich selbst nicht Rad fahrenden) Autolenkern aneinander, die einen im Minimal-Abstand – die StVO schreibt 1,5 Meter vor – passieren und sich vermutlich darüber gar keine Gedanken machen. Vielleicht braucht es ein oder zwei Fahrradstunden in der KfZ-Führerschein-Ausbildung?



Neben den Erleichterungen im Alltagsverkehr spielen für mich natürlich auch die Aspekte Bewegung, Gemeinschaft und Naturerlebnis beim Radfahren eine große Rolle. Wenn immer es geht, bin ich auch mit Rennrad und Mountainbike in der Region unterwegs. Dies meist von Haustüre weg, was zwar die Tour-Optionen einschränkt, aber dem individuellen CO2-Fußabdruck nutzt.



Manchmal darf es aber auch eine Tour anderswo sein, dies bevorzugt in der Gruppe mit Freunden und dann etwas länger. Gerade in dieser Jahreszeit ist es doch ein Hochgenuss, abends mit dem Rennrad noch eine Runde, beispielsweise über die Scheideck und Endenburg zu fahren, auf dem Rückweg im „Schillig“ in Weitenau einzukehren, und dann – hoffentlich mit Licht ausgestattet – nach Hause zu rollen.



Bei „Stadtradeln“ nehme ich in der Gruppe „fairNETZt“ teil, in der ich mich in verschiedenen Bereichen engagiere. Viele von uns nutzen das Fahrrad absolut selbstverständlich und prioritär im Alltag, neben den anderen Mobilitätsoptionen. Das Stadtradeln ist eine Möglichkeit, die Alltagsnutzung des Fahrrads, und damit dessen Renommee als Verkehrsmittel, populärer zu machen. Von daher hoffe ich auf rege und umfangreiche Teilnahme an der Aktion.



Die bisher „Noch-Nicht-Radler“, die es vor allem zu gewinnen gilt, werden bei der Aktion wohl nicht mitmachen. Hier braucht es niederschwellige, aufklärende und gewinnende Angebote, diese Gruppe zu erreichen. Entsprechende Veranstaltungen und Wettbewerbe wären daher eigentlich viel wichtiger, oder wir warten eben (wie auch in anderen Politikbereichen), bis der zeitweise zu beobachtende, ausschließlich durch den motorisierten Individualverkehr verursachte Verkehrskollaps, zwangsweise für ein Umdenken sorgt.



Den Spaß am Radeln lasse ich mir aber nicht nehmen und freue mich schon auf die nächste Tour in unserer schönen Region.

