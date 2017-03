Umfrage

Hilfssheriffs

Ich finden den Vorschlag der Jungen Union gut. Auch Hilfssheriffs sollten Waffen tragen und notfalls einsetzen können. Der Waffeneinsatz muss hauptamtlichen Polizisten vorbehalten bleiben. Die Stärkung des freiwilligen Polizeidienstes ist der falsche Weg. Das Land braucht mehr Polizeibeamte. » Ergebnis anzeigen

In unserer Umfrage wollen wir von unseren Lesern erfahren, was sie von dem Vorschlag der Jungen Union halten, die sogenannten Hilfssheriffs, also freiwillige Polizisten, welche Beamten im täglichen Dienst unterstützen sollen, mit Waffen auszustatten. Der CDU-Nachwuchs ist der Ansicht, dass eine Stärkung nur mit gleicher Uniform und gleicher Bewaffnung möglich ist.