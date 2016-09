Lörrach (pad). Geschäftsführer Andreas Walter und Braumeister Olof Endler haben Grund zur Freude: Die Mitglieder des deutschlandweiten „ProBier-Club“ haben die Bierspezialität „Lasser Hell“ der Lörracher Privatbrauerei zum „Bier des Monats September 2016“ gewählt. Matthias Kliemt und Frank Winkel, die den „ProBier-Club“ vor 18 Jahren ins Leben riefen, überreichten die Auszeichnung gestern bei einem Pressegespräch im Brauhaus an der Wallbrunnstraße. Erstmals öffentlich ausgeschenkt wurde „Lasser Hell“ bei einem kleinen Fest am 23. April in der Innenstadt aus Anlass des 500. Jahrestages des Deutschen Reinheitsgebotes. „Dieses Bier passt zu unserem Umfeld“, beschreibt Geschäftsführer Walter das neue „Helle“, das sich zwischenzeitlich in ganz Südbaden einer großen Nachfrage erfreue und in den Geschäften auch als Six-Pack angeboten werde. „Das Bier zeigt sich in strahlender, hellgoldener Farbe, obenauf steht ein sehr feiner weißer Schaum“, zitiert Diplom-Biersommelier Kliemt aus der sogenannten Verkostungsnotiz des „ProBier-Club“ und verweist auf „Aromen von Heu, süßlichem Getreide und Trauben“. Die Brauerei hat nach dem Eindruck der Verkoster mit den Zutaten nicht gespart. Deshalb sei das Produkt „außerordentlich angenehm vollmundig und wirkt durch die feine Rezenz zudem prickelnd und erfrischend“.