Lörrach Programmieren und Experimentieren

Am Phaenovum Schülerforschungszentrum Lörrach/Dreiländereck starten neue Kurse für naturwissenschaftlich-technische interessierte Jugendliche.

Das eigenhändige Experimentieren und Programmieren ist zentraler Bestandteil bei allen Kursen des Phaenovums. Bei den Kursen wird kein Vorwissen erwartet, die Schülerinnen und Schüler sollten aber Interesse am Thema haben. Als trinationales Zentrum stehen alle Kurse Schülerinnen und Schülern aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz offen.

Plugins für Minecraft Minecraft ist ein sehr beliebtes Spiel, das einfach zu modifizieren ist und mit vielen Erweiterungen ausgestattet werden kann. In diesem Kurs, der von Schülern angeboten wird, lernen die Teilnehmer, wie sie ihre eigenen Minecraft Plugins programmieren können. Der Kurs „Plugins programmieren für Minecraft“ wendet sich an Zwölf- bis 13-Jährige. Beginn ist am Freitag, 31. März. Er findet freitags von 14 bis 15.30 Uhr statt.

Roboter bauen In diesem Kurs werden das Roboterfahrzeug mBot zusammengebaut, die zahlreichen Sensoren und Erweiterungen vorgestellt und die Funktionsweise erklärt. Nach einer kurzen Einführung in die visuell orientierte Programmiersprache Scratch und der Entwicklerumgebung mBlock, wird programmiert und der mBot in einen Lichtsensor oder in ein autonomes Fahrzeug verwandelt. Der Kurs „Roboter bauen und programmieren mit dem mBot“ ist für Schüler im Alter von zehn bis 13 Jahren. Er beginnt am Dienstag, 25. April, und findet dienstags von 14.30 bis 16 Uhr statt.

Alle Kurse finden im Phaenovum in Lörrach statt. Die Angebote sind für Mitglieder des Vereins Phaenovum Schülerforschungszentrum Lörrach-Dreiländereck kostenfrei.

Die Mitgliedschaft für nutzende Mitglieder kostet 40 Euro pro Vereinsjahr. Nichtmitglieder zahlen ein Nutzungsentgelt, das bei jedem Kurs auf der Homepage aufgeführt ist.

Weitere Informationen: zu Kursen und Anmeldung unter www.phaenovum.eu/angebot/kurse