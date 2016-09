Lörrach. Zu einer heftigen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der auch Pfefferspray eingesetzt wurde, kam es am Montag auf einem Lörracher Schulgelände. Zwei Beteiligte zogen sich laut Polizei leichtere Verletzungen zu.



Kurz vor 23.30 Uhr bemerkte eine Putzfrau eine männliche Person, die versuchte, in die Turnhalle der Schule einzudringen. Die verängstigte Frau informierte ihren Mann, der sich die Wartezeit mit einem Spaziergang vertrieb. Er eilte sofort zur Turnhalle und stellte den Mann. Es folgte ein Wortgefecht, das eskalierte und in eine handfeste Auseinandersetzung mündete. Als der Eindringling mit einem Stein auf seinen Gegner einschlagen wollte, setzte die Frau Pfefferspray gegen ihn ein.



Daraufhin ergriff er die Flucht und wurde von dem Paar verfolgt. Währenddessen erschienen Polizeistreifen, stellten den Flüchtenden und nahmen ihn fest. Bei ihm handelte es sich um einen 30 Jahre alten Wohnsitzlosen. Was er im Schulgebäude beziehungsweise in der Turnhalle wollte, verschwieg er.

