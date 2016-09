Nachrichten-Ticker

06:15 Greenpeace-Aktion vor SPD-Parteikonvent: Rote Linie gegen Ceta

Wolfsburg - Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat in Wolfsburg gegen das Freihandelsabkommen Ceta protestiert. Die Umweltschützer projizierten vor dem SPD-Parteikonvent einen roten Strahl vor dem Wolfsburger Congresspark in die Luft, wie die Organisation mitteilte. Dieser symbolisiere die Mindeststandards, die die Partei sich selbst gesetzt habe. "Die SPD soll ihre roten Linien auch einhalten. Daran wollen wir sie erinnern", sagte ein Greenpeace-Aktivist der dpa. Die Sozialdemokraten entscheiden heute, ob sie das Freihandelsabkommen zwischen der EU und Kanada mittragen.

06:09 "Game of Thrones" liegt bei den Emmys wieder vorne

Los Angeles - Bei den wichtigsten Fernsehpreisen der Welt haben in Los Angeles viele Sieger ihren Gewinn aus dem Vorjahr wiederholen können. Die Fantasyserie "Game of Thrones" gewann den Hauptpreis als bestes Drama. Insgesamt kam die in Deutschland auf Sky Atlantic HD und RTL 2 laufende HBO-Serie auf zwölf Auszeichnungen. Die hierzulande ebenfalls im Pay TV-Sender Sky Atlantic HD laufende HBO-Politsatire "Veep" siegte als beste Comedyserie. Deren Hauptdarstellerin Julia Louis-Dreyfus gewann auch als beste weibliche Hauptrolle in einer Comedyserie.

06:06 Studie: Eltern von Ganztagsschülern zufriedener mit Förderung

Gütersloh - Eltern von Kindern auf Ganztagsschulen sind zufriedener mit den schulischen Angeboten als solche von Kindern mit Halbtagsbetreuung. Das geht aus einer Studie der Bertelsmann-Stiftung hervor. Demnach bewerten 66 Prozent der Eltern an Ganztagsschulen in Deutschland die individuelle Förderung ihrer Kinder als positiv, bei Halbtagsschülern sind es nur 54 Prozent. Der größte Unterschied zeigt sich bei der Frage, ob Lehrer mit unterschiedlichen sprachlichen Voraussetzungen der Schüler umgehen können. An den Ganztagsschulen bejahten dies 63 Prozent, bei den anderen nur 49 Prozent.

06:00 Ostsee könnte Heimat für Delfine werden

Stralsund (dpa) – Die Ostsee könnte nach Einschätzung von Experten des Deutschen Meeresmuseums ein neues Zuhause für Delfine werden. Es gebe Chancen, dass der Große Tümmler die Ostsee als Lebensraum langfristig annehmen könne, sagte der Direktor des Deutschen Meeresmuseums, Harald Benke. Seit einem Jahr leben zwei Delfine – "Selfie" und "Delfie" - in der Ostsee, ein weiteres männliches Exemplar sorgt derzeit vor der Kieler Bucht für Begeisterung.

