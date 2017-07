Lörrach Radeln ist Genuss

Vom 25. Juni bis 15. Juli findet in Lörrach nach einem Jahr Pause wieder das Stadtradeln statt. Bereits zum fünften Mal nimmt die Lerchenstadt am Wettbewerb des „KlimaBündnisses“ teil. In unserer Serie „Mein Stadtradeln“ lassen wir Teilnehmer zu Wort kommen, die über ihre Erlebnisse auf dem Velo und ihre Motivation berichten.

Von Brigitte Martin

Lörrach. Diesmal will ich dabei sein beim Stadtradeln – mit meinem Pedelec – bei dem das Treten ganz anstrengungslos gelingt! Meine alltäglichen Wege sind kurz: drei bis fünf Kilometer.

Diese entsprechen damit denjenigen Entfernungen, die in der Untersuchung zum „Modal Split“, die in Lörrach kürzlich durchgeführt wurde, durchschnittlich ermittelt wurde. Aber: man muss bedenken, dies gilt für alle Verkehrsteilnehmer. Auch Autos fahren meist nicht mehr als drei bis fünf Kilometer Wegstrecke.

Morgens ist das Fahrradfahren für mich überhaupt der reinste Genuss – Genussradeln! Ich wohne auf der Höhe, so dass ich nach dem Antreten wieder den Akku ausschalten kann, den Hügel hinunterfahre und manchmal sogar auf dem Wiesenweg noch nahe an die Tumringer-Wiesebrücke im sogenannten Leerlauf komme.

Natürlich ist das auf dem Rückweg anders – Mühe macht es aber immer noch nicht wirklich, selbst mit den kleineren Einkäufen in den Satteltaschen. Da habe ich ein ganz anderes Schnaufen-Müssen in Erinnerung. Ja, sogar Absteigen und Schieben musste ich manchmal – damals ohne Pedelec!

Das Radeln ist auch höchst kommunikationsfreundlich: Wenn ich tagsüber, langsam und achtsam umherschauend, in der Fußgängerzone unterwegs bin, freue ich mich über kurze Zwischenhalte zu einem Gespräch mit Bekannten. Das entwickelt sich dann auch ganz ohne „vereinbarten Termin“ zu einer Verabredung. So ist das Radeln ein „Bad in der Menge“ von lauter freundlich gesinnten Mitmenschen. Manchmal gelingt es mir sogar, dabei auch noch was Wichtiges so ganz nebenbei zu erledigen. So unter dem Motto „übrigens, was ich noch sagen wollte…“ Natürlich kann das dauern. Es ist aber viel effektiver für alle Sinne und vor allem auch für die Gefühle: eine willkommene Wohlfühl-Erfahrung!

Apropos „Wohlfühlen“, auch das Fahrrad muss sich wohlfühlen können – durch umsichtige Zuwendung an die Reifen, Schrauben, Klingeldeckel usw. beispielsweise. Sonst läuft man Gefahr, im Stich gelassen zu werden. Es rächt sich!

Plötzlich und unerwartet fand ich mich neulich mitten in meiner Bergabfahrt mit einem Platten konfrontiert. Böses Erwachen für die Felgen und meinen Bremsversuch – ohne Luft geht einfach nichts… auch bei einem „unkaputtbaren“ Reifen nicht.

Das Fahrradgeschäft hatte mich fürsorglich beim Kauf darauf aufmerksam gemacht, dass ich so alle ein bis zwei Monate aufpumpen müsste, damit genügend „Bar“ drin sind. Wer nicht hören will, muss fühlen: so hatte ich einen längeren Spaziergang mit luf(s)tlosen Rädern bis zum Fahrradladen vor mir – immerhin etwas erleichtert durch die „Schiebehilfe“ , die so ein Benutzer-freundliches Pedelec natürlich vorhält – ein Verwöhnfaktor bei jeglichem Bedarf.

Seit ich mir auch noch ein Regencape mit seitlich schließbarer Spritzhose gekauft habe, kann mich sowieso überhaupt nichts mehr vom Fahrradfahren abhalten. Viel Spass wünsche ich auch allen anderen Radlern!