Lörrach. Bei einem Unfall an der Kreuzung Brühl-/Baumgartnerstraße ist am Montag eine Radfahrerin verletzt worden. Gegen 16.48 Uhr befuhr eine 80-jährige Frau mit ihrem Mercedes die Brühlstraße. Sie übersah die Vorfahrt der Velofahrerin und touchiere diese vor dem Bahnübergang mit ihrem Wagen. Die 22-jährige Radlerin wurde verletzt, der Rettungsdienst brachte sie zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.

Die durch das Unfallgeschehen wohl überforderte Seniorin verwechselte nach der Kollision das Brems- mit dem Gaspedal, worauf sie mit ihrem Auto gegen die Schutzplanken an den Bahngleisen krachte, so die Polizei. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von rund 6000 Euro. Der Mercedes musste abgeschleppt werden.