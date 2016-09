Lörrach. Bei einem Auffahrunfall am Dienstagabend erlitt ein 41 Jahre alter Radfahrer leichte Verletzungen. Eine Frau befuhr nach Angaben der Polizei mit ihrem BMW-Cooper die Clara-Immerwahr-Straße in Richtung Wiese. An einer Fußgängerinsel bremste sie ab, um mehreren Fußgängern das Überqueren der Straße zu ermöglichen. Der Radfahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Am Pkw entstand ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Eine medizinische Versorgung des Radfahrers war nicht erforderlich.