Lörrach. Bei einem Unfall an der Kreuzung Leuselhardtweg/Rebweg erlitt am Mittwoch ein 40 Jahre alter Radfahrer erhebliche Verletzungen an der Schulter. Er missachtete gegen 18 Uhr an der Kreuzung Rebweg die Vorfahrt eines von rechts kommenden BMW. Das Rad prallte gegen den hinteren Teil des Pkw. Der verletzte Velofahrer wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung seiner Verletzungen ins Kreiskrankenhaus Lörrach gebracht. An den Fahrzeugen dürfte ein Schaden in Höhe von rund 1000 Euro entstanden sein, so die Polizei.