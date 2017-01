Von Bernhard Konrad

Lörrach. Die Verwaltung hat am Donnerstagabend dem Gemeinderat ihren Standpunkt in der Radon-Debatte dargelegt.

Bekanntlich ist die Konzentration des Edelgases im Landkreis Lörrach tendenziell erhöht. In einigen Räumen der Theodor-Heuss-Realschule wurden indes Konzentrationen über dem Orientierungswert gemessen. Radon gilt nach dem Rauchen als zweithäufigste Ursache für Lungenkrebs. Bei einem anschließenden Eltern-Info-Abend war die Stadt nicht mit einem auskunftsberechtigten Vertreter zugegen. Hierfür wurde sie ebenso kritisiert wie für die Empfehlung, die Probleme seien grundsätzlich durch Lüften zu lösen.

Oberbürgermeister Jörg Lutz und Bürgermeister Michale Wilke betonten, sie nähmen die Sorgen der Eltern ernst: „Wir wollen die Ängste nicht herunterspielen, aber auch nicht hochspielen, wo kein Grund zur Angst vorliegt“, sagte Wilke.

Fachbereichsleiterin Annette Buchauer skizzierte eingehend die Lage der Dinge und blickte hierfür nach allgemeinen Informationen einige Jahre zurück: Die Stadt hatte bereits im Jahr 2002 für ihre Gebäude an einer Untersuchungsreihe des Bundesamts für Strahlenschutz teilgenommen. Damals wurden in einzelnen Räumen der Grundschule Salzert, der Fridolinschule, des Hebel-Gymnasiums, der Eichendorff-Schule, der Grundschule Tumringen Messungen durchgeführt. Alle Ergebnisse lagen unter dem empfohlenen Richtwert. Gleiches galt für Messungen im Kindergarten Tumringen, der Kindertagesstätte auf dem Bühl sowie für die Rathäuser in Brombach und Haagen.

In den Folgejahren fanden weitere Untersuchungen an der Albert-Schweitzer-Schule und der Hebelschule statt. In Ersterer zeigten sich Radon-Werte von zu 3000 Becquerel pro Kubikmeter (Bq/m³), die durch bauliche Maßnahmen reduziert werden konnten. Bei Messungen in Unterrichtsräumen von Musik- und Hebelschule wurden im Jahr 2014 Werte bis zu 700 Bq/m³ gemessen. Dort wurde eine Lüftung eingebaut. Als derzeit maßgebliche Orientierungsgröße liegt die EU-Norm gegenwertig bei 300 Bq/m³. Es ist zu erwarten, dass eine deutsche Norm im Frühjahr 2018 in Kraft treten wird. Wie hoch der Grenzwert dann sein wird, steht noch nicht fest.

Messungen belegten, dass durch regelmäßiges Lüften die verlässliche Reduktion der Radonwerte erreicht werden könnten. Zu bedenken sei, so die Verwaltung, dass bei der Werteermittlung stets versucht werde, die maximal mögliche Anreicherung zu erzielen.

Vorgelegt wurden den Stadträten die Werte für alle drei Campus-Schulen und der vom Karlsruher Institut für Technologie empfohlene Umgang mit den erhöhten Werten in der THR. An dieser soll zunächst ein Lüftungsplan den regelmäßigen Luftaustausch sicher stellen, zudem sind zur Sicherheit Nachmessungen geplant.

Die Christdemokraten übten keine Kritik am Vorgehen des Rathauses. Dagegen sagte Christiane Cyperrek (SPD), sie hätte sich eine gemeinsame Info-Veranstaltung von Schule und Stadt gewünscht. Sie bezweifelte, dass bei einem bestimmten THR- Klassenzimmer mit erhöhter Radon-Konzentration Lüften das Problem zuverlässig behebe, zumal im Winter die Fenster nicht allzu lange offen gehalten werden könnten. Auch Margarete Kurfeß (Grüne) betonte: „Die Öffentlichkeitsarbeit ist nicht gut gelaufen.“ Sie geht davon aus, dass der Einzug eines neuen Bodens in der THR sinnvoller sein könne und bat die Stadt, dies zu prüfen.

Michael Wilke sagte zu, dass die Radon-Probleme behoben würden: „Wenn Lüften nicht reicht, auch mit Lüftungsanlagen oder Abdichtungen.“

Hans-Peter Pichlhöfer hakte kritisch nach, warum solche Maßnahmen nicht schon im Jahr 2010 im Zusammenhang mit der THR-Sanierung erledigt wurden.