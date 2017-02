Lörrach. Im Jahr 2015 wurde die Stadt Lörrach vom Land mit dem Label „Fahrradfreundliche Kommune“ ausgezeichnet. Die Prüfkommission führte damals auch „Defizite und weiteren Handlungsbedarf“ an. Der Stadt wurde ein Aufgabenheft übergeben, welches abgearbeitet werden muss, damit Lörrach 2020 das Zertifikat erneut erhalten kann. Dieses Heft wurde in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Technik, Bildung und Soziales vorgestellt.

Die IG Velo Lörrach nimmt das zum Anlass in einer Mitteilung das bisherige Fehlen eines eigenständigen Radverkehrskonzepts zu bemängeln: „Wir unterstützen die Forderung nach einem klaren politischen Beschluss als konzeptionelle Grundlage der Radverkehrsförderung in unserer Stadt. Neben den umgesetzten Einzelmaßnahmen, wie der Verlängerung von Schutzstreifen, der Markierungen am Wieseradweg oder neuen Abstellanlagen fehlt leider immer noch ein strategisch-konzeptioneller Rahmen in Form eines eigenständigen Radverkehrskonzepts, in welchen diese Maßnahmen eingebettet sind“, so die IG Velo.

„Nach breiter und intensiver Bürgerbeteiligung wurde bereits 2013 vom Gemeinderat der Masterplan Mobilität beschlossen, welcher eine deutliche und kontinuierliche Steigerung des Radverkehrsanteils und die Schaffung eines zusammenhängenden Radverkehrsnetzes beinhaltet. Diese Vorgabe gilt es nun umzusetzen“, fordern Stephan Hundertmark, Hartmut Weber und Gerd Wernthaler für die Lörracher IG Velo.

Welche Bedeutung das Fahrrad für die Bevölkerung hat, habe sich auch im Leitbildprozess gezeigt. Forderungen nach einer Verbesserung des Radwegenetzes haben laut IG Velo Höchstwertungen erhalten.

„Wie von der Prüfkommission gefordert, sehen wir es als vordringliche Aufgabe, die Planung und Umsetzung eines systematischen Netzes von Haupt- und Nebenradrouten, auch in den Außenbereichen und auf den Pendlerrouten voranzubringen und geeignete Straßen als Fahrradstraßen auszuweisen“, schreibt die Gruppe. Und weiter: „Wir hoffen, dass künftig die Förderung der zukunftsfähigen Mobilität des Radfahrens auch in Lörrach über Parteigrenzen hinweg Zustimmung findet und Lörrach nach Umsetzung der geforderten Maßnahmen in 2020 erneut mit dem Label Fahrradfreundliche Kommune ausgezeichnet wird.“