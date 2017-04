Lörrach Randalierer ignoriert Platzverweis

Nachrichten-Ticker

14:47 OECD-Studie: Enorme Abgabenlast in Deutschland

Berlin - Die Deutschen schultern im Vergleich aller Industriestaaten eine überdurchschnittlich hohe Steuer- und Abgabenlast. Nach einer OECD-Studie zahlt ein lediger, kinderloser Durchschnittsverdiener in Deutschland durchschnittlich 49,4 Prozent seines Einkommens an den Staat. Unter allen 35 OECD-Staaten ist die Abgabenlast für diesen Personenkreis nur in Belgien noch höher als in Deutschland. Bei einem verheirateten Alleinverdiener mit zwei Kindern sieht es durch Zuschüsse wie Kindergeld und Steuervorteile etwas besser aus. Er kommt auf eine Steuer- und Abgabenlast von 34 Prozent.

14:44 13 Verletzte bei Wohnhausbrand - Bewohner springen aus Fenstern

Bremerhaven - Beim Brand eines Wohnhauses in Bremerhaven sind 13 Menschen verletzt worden, darunter sieben Kinder. Das zweistöckige Haus im Stadtteil Lehe brannte am Abend lichterloh, wie Ersthelfer erzählten. Einige Bewohner retteten sich mit Sprüngen aus den Fenstern. Eine Frau und zwei Mädchen im Alter von 13 und 18 Jahren verletzten sich dabei schwer. Sie kamen mit Knochenbrüchen ins Krankenhaus. Unter den Verletzten ist auch ein ein Monate altes Baby. Das Feuer war gegen 21 Uhr aus unbekannter Ursache ausgebrochen.

14:10 G7-Staaten wollen Syrien-Konflikt gemeinsam mit Russland lösen

Lucca - Die Gruppe sieben führender westlicher Staaten hat Russland aufgerufen, gemeinsam an einer Friedenslösung für den Bürgerkrieg in Syrien zu arbeiten. "Wenn Russland bereit ist, seinen Einfluss geltend zu machen, sind wir bereit zusammenzuarbeiten, um den Konflikt in Syrien zu lösen", heißt es in der Abschlusserklärung des G7-Außenministertreffens im italienischen Lucca. An Russland und den Iran appelliert die G7, die syrische Regierung von Präsident Baschar al-Assad zur Einhaltung der Konvention zum Verbot von Chemiewaffen zu drängen.

14:08 Usbeke gesteht Terroranschlag in Stockholm - Haftbefehl

Stockholm - Nach dem Terroranschlag in Stockholm kommt der festgenommene Usbeke in Untersuchungshaft. Zuvor hatte Rachmat Akilow die Tat vor dem Haftrichter gestanden. Ihm werden Terrorismus und Mord vorgeworfen. Zum Motiv äußerten sich die Ermittler zunächst nicht. Mit einem gekaperten Lkw war der 39-Jährige demnach am Freitag in einer zentralen Einkaufsstraße in eine Menschenmenge und dann in ein Kaufhaus gerast. Bei dem Anschlag waren vier Menschen - ein Engländer, eine Belgierin und zwei Schwedinnen - ums Leben gekommen und 15 verletzt worden.

12:49 Entwarnung am Flughafen Schönefeld - Gegenstand ungefährlich

Berlin - Entwarnung am Flughafen Berlin-Schönefeld: Ein verdächtiger Gegenstand habe sich als ungefährlich erwiesen, teilte die Bundespolizei per Twitter mit. Die Absperrung des Terminals A wurde aufgehoben. Gegen 11.00 Uhr war eine verdächtige Tüte in einem Café im ersten Obergeschoss des Terminals entdeckt worden. Spezialkräfte der Bundespolizei untersuchten sie.