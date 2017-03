Lörrach Randzeitbetreuung in der Diskussion

Lörrach. Der Lörracher Gemeinderat entscheidet am 23. März über das überarbeitete Gebührenmodell der Stadtverwaltung für die Betreuung an den Ganz- und Halbtagsschulen der Stadt. Dabei geht es um die monatlichen Kosten für die Betreuung von Schülern außerhalb der regulären Unterrichtsstunden, die je nach Bruttoeinkommen der Eltern von bisher 6 Euro auf bis zu 15 Euro pro Stunde steigen können.

Kurz vor dem Gemeinderatstermin hat nun das Lehrerkollegium der Grundschule Tumringen eindringlich vor den negativen Auswirkungen für die kleine Ganztagsschule gewarnt. Eine Befragung der Eltern habe ergeben, dass die bisher gewährleistete Betreuung in den Randzeiten von 7 bis 8 Uhr sowie 16 bis 17 Uhr gefährdet sei, so Schulleiterin Cornelia Huber. Die Befragung habe zudem ergeben, dass die morgendlichen Randstunden im nächsten Schuljahr wohl nur von zwei bis drei Schülern und die nachmittäglichen von zwei bis fünf Kindern frequentiert würden, wobei noch mögliche Anmeldungen durch die nicht befragten Eltern der künftigen Erstklässler hinzukommen könnten.

Eine Betreuungsstunde kommt jedoch nur zustande, wenn eine Mindestzahl von acht Kindern erreicht ist. „Wir befürchten, dass diese Randstunden, die bestimmte Eltern brauchen, wegfallen könnten.“ Den Grund für die geringe Resonanz sieht das Kollegium in der höheren finanziellen Belastung der Eltern. „Es gibt einen großen Betreuungsbedarf bis 17 Uhr und am Morgen. Die Eltern verzichten aber darauf, entsprechend ihrem Bedarf zu buchen“, so Lehrer Tobias Gimmi.

Bis zu 315 Euro monatlich würden bei Buchung aller Angebote für die Betreuung des ersten Kindes einer Familie anfallen. So hoch seien die Kosten, wenn die Eltern über ein Bruttoeinkommen von mindestens 4500 Euro verfügten. Gleichzeitig gebe es weniger einkommensstarke Eltern, für die bereits das Mensaessen ihrer Kinder im „Mittagsband“, der Aufsichtszeit für Ganztagsschüler zwischen 12 und 13.25 Uhr, zu teuer sei. Bei Umsetzung des Gebührenmodells könnte es mehr „Schlüsselkinder“ geben, befürchtet Huber. Das Konzept der Stadt passe gut für große Schulen, bei denen die Randstundenbetreuung gesichert sei. Für die kleine Tumringer Grundschule führe es hingegen zu einer Qualitätsminderung. Mehrere Vorschläge führt die Rektorin ins Feld, um die Situation zu verbessern: Man könnte Tumringen als Schulbezirk getrennt behandeln und besonders unterstützen oder das Mittagsband separat finanzieren. Und auch eine Anhebung der Einkommensgrenzen würde ihrer Ansicht nach helfen.

Stellungnahme der Geschäftsführenden Schulleiter

In einer gestern veröffentlichten Stellungnahme der Geschäftsführenden Schulleitung zur geplanten Finanzierung der „Betreuten Freizeit“ betonen Christine Mörth Matthias Hartmann: „Bereits Mitte Dezember 2016 haben wir in Absprache mit Herrn Sproß und Frau Oswald vom Fachbereich ’Jugend, Schulen, Sport’ das Votum der einzelnen Lörracher Grundschulen zum überarbeiteten Finanzierungskonzept ’Betreute Freizeit’ eingeholt. Bis auf Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule und Hellbergschule (beide Schulleitungen waren langfristig verhindert) haben alle dem neuen Finanzierungskonzept zugestimmt.

Die Probleme, die nun vom Kollegium der Tumringer Grundschule befürchtet werden, scheinen aus unserer Sicht Probleme zu sein, die speziell für diesen Schulstandort gelten. Selbstverständlich müssen diese Befürchtungen ernst genommen und – am besten – bilateral zwischen der Grundschule Tumringen und dem Fachbereich gelöst werden. Die geäußerten Probleme stellen aus unserer Sicht aber nicht das Gesamtkonzept der Finanzierung der ’Betreuten Freizeit’ in Frage.“